Чи мобілізують випускників вишів перед вступом у магістратуру: відповідь президента — Finance.ua
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Чи мобілізують випускників вишів перед вступом у магістратуру: відповідь президента

Казна та Політика
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Чи мобілізують випускників вишів перед вступом у магістратуру: відповідь президента
Чи мобілізують випускників вишів перед вступом у магістратуру: відповідь президента
Випускників українських вишів немобілізаційного віку перед вступом до магістратури чи аспірантури не можуть призвати до армії.
Про це сказав президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі студентами в Сумській області.
Так, один зі студентів запитав, чи можна передбачити у новому законі про мобілізацію захист студентів, які після випуску з бакалаврату хочуть продовжити навчання на магістратурі, інтернатурі чи аспірантурі.
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«Що стосується загальної мобілізації, яка з першого дня війни поки що не змінювалася в тому чи іншому напрямку. Принаймні головні, принципові речі. Я думаю, якщо вони немобілізаційного віку, вони ніяк не підпадуть під мобілізацію. Так діє закон», — відповів президент.
За його словами, у мережі зараз є багато провокативної інформації, яка спрямовується на роз'єдання суспільства. Сьогодні в Україні діє загальна мобілізація, цей закон незмінний щодо віку.
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«Ви знаєте, що є запити на зміни, відповідне законодавство було проголосовано у Верховній Раді - зменшення віку з 27 до 25. Але це точно не стосується 22, 23, 24 років. Зараз є новий наратив, що 18-річних будуть мобілізувати. Ні», — додав він.
Нагадаємо, днями член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що наразі немає жодних ідей щодо зниження віку, з якого людина може бути призвана на військову службу за мобілізацією, нижче 25 років.

Довідка Finance.ua:

  • у Міністерстві оборони дали роз’яснення, що передбачає новий закон про мобілізацію та військову підготовку;
  • Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав норму щодо організації та порядку бронювання військовозобов'язаних.

Законопроєкт про мобілізацію: що ухвалили в першому читанні 🧐

За матеріалами:
УНІАН
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