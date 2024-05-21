Чи потрібен військовий квиток для отримання посвідчення водія — пояснення МВС
З 18 травня 2024 року набув чинності закон про мобілізацію. Аби уникнути поширення неправдивої інформації пов’язаної з цим законом, у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ заявили, що надають послуги у звичному режимі. Тобто пакет документів залишився незмінним після набрання чинності закону про мобілізації 18 травня.
«Під час звернення до сервісних центрів МВС чоловіки призовного віку отримуватимуть послуги без пред’явлення військово-облікового документа», — наголосили у відомстві.
Які документи необхідні для обміну посвідчення водія
При зверненні до сервісного центру МВС для обміну посвідчення водія необхідно подати пакет документів: паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН), наявне посвідчення водія.
Які документи необхідні для перереєстрації авто фізичних осіб
Під час здійснення перереєстрації транспортного засобу або оформлення договору купівлі-продажу, до сервісного центру МВС подаються документи:
- паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- довіреність на іншу особу (за потреби).
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Для отримання послуг, необхідно здійснити попередній запис: онлайн або в терміналі, який розташований у приміщенні сервісного центру МВС.
Нагадаємо, з січня 2024 року у Телеграмі працює офіційний чат-бот Головного сервісного центру МВС. Він був створений для пошуку вільних талонів на складання практичного іспиту. Відтепер у чат-боті можна стежити за наявними талонами на такі послуги сервісних центрів МВС.
У сервісних центрах МВС спостерігається ажіотаж на послугу перереєстрації авто. У березні цього року було здійснено майже 184 тисяч реєстраційних операцій, а у квітні - понад 247 тисяч.
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