В Україні запрацював Кабінет водія для бізнесу — Finance.ua

В Україні запрацював Кабінет водія для бізнесу Сьогодні 09:30 — Особисті фінанси

В Україні запрацював Кабінет водія для бізнесу

В Україні запрацював Кабінет водія для бізнесу . Цей онлайн-інструмент дозволить підприємцям оптимізувати свій робочий процес та зекономити час.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Зокрема, через Кабінет водія для бізнесу можна буде призначити належного користувача.

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«До сьогоднішнього дня визначити належного користувача через застосунок Дія або Електронний кабінет водія мали право виключно фізичні особи, а зараз ця послуга буде доступна й для юридичних осіб без відвідування сервісних центрів МВС», — повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

За його словами, станом на перший квартал 2024 року у власності юридичних осіб перебуває близько 1 млн 100 тис. транспортних засобів.

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«За 2023 рік юридичними особами здійснено більше 10 тисяч операцій із призначення належного користувача, фізично здійснюючи візит до сервісних центрів МВС. Це відносно невелика кількість операцій, і зокрема ми повʼязуємо такий низький показник із незручним чинним механізм отримання послуги. Цифровізація має змінити ситуацію на краще», — повідомив Драп’ятий.

Функції Кабінету водія для бізнесу:

перегляд автопарку компанії: система відображає марку, номер автомобіля, страховий поліс та належного користувача;

призначення належного користувача: система дозволяє призначати відповідальних осіб для кожного транспортного засобу;

призначення відповідальної особи за ведення кабінету юридичної особи (1 користувач);

отримання інформації про статус замовлених послуг.

Реєстрація в Кабінеті водія для бізнесу

Доступ до сервісу забезпечується через авторизацію під електронною печаткою підприємства.

Після входу в систему, власники мають можливість призначити адміністратора, який буде керувати Кабінетом від імені компанії.

Як призначити належного користувача в Кабінеті водія для бізнесу

Відповідальна особа обирає у Кабінеті водія для бізнесу транспортний засіб, заповнює необхідні дані та підписує заявку. Фізична особа, яку призначають належним користувачем, погоджує дані у своєму Електронному кабінеті водія. Заявка опрацьовується сервісним центром МВС, після чого у Кабінеті водія для бізнесу оновиться статус.

Інфографіка: hsc.gov.ua

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