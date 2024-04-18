У столиці запровадили нові штрафи для водіїв — Finance.ua

У столиці запровадили нові штрафи для водіїв Сьогодні 19:14 — Технології&Авто

У столиці запровадили нові штрафи для водіїв

В українській столиці впровадили нові штрафи для водіїв. Мова йде про заборону паркування на велосипедних доріжках.

Про це повідомила прес-служба Патрульної поліції Києва.

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«Паркування на велосмузі — це порушення ПДР. Щодня ми виявляємо водіїв, які спостерігають зупинку чи стоянку з порушенням правил дорожнього руху. також, керманичів, які паркуються на смузі, призначеній для велосипедистів. Патрульні притягують до відповідальності порушників та проводять з ними профілактичні бесіди, аби попередити порушення правил у майбутньому» — сказано в повідомленні.

Штраф

Водії, які нехтують правил дорожнього руху та перешкоджають руху велосипедистів, отримують штраф у розмірі 340 гривень.

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Нагадаємо, асоціація «Укравтопром» приєдналась до співпраці з Європейською асоціацією автовиробників.Про це повідомили в УкрАвтопромі. Рада директорів Європейської асоціації автовиробників (АСЕА) схвалила членство Асоціації автовиробників України (Укравтопром) в координаційному комітеті ACEA зі статусом спостерігача. Статус повного члена Комітету надається тільки асоціаціям країн ЄС. Робота цього комітету зосереджуються на політичних/регуляторних змінах, які мають відношення до автомобільного сектору.

Довідка Finance.ua:

Днями Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт про мобілізацію. Він передбачає мобілізацію транспорту, у тому числі і водного, у громадян та організацій та підприємств, на потреби ЗСУ. Вилучатимуть автотранспорт у тих громадян, у власності яких є понад 1 авто.

За словами Андрія Вовка, вилучити ТЗ для потреб армії можуть не лише у власників, які є чоловіками, але й у будь-якого громадянина, наприклад, у жінки чи неповнолітнього.

Згідно з Конституцією, кожен громадянин України зобов’язаний захищати свою країну. І не важливо, яка у нього стать.

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