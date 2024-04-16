Зроблено ще один крок до євроінтеграції українського автопрому — Finance.ua

Зроблено ще один крок до євроінтеграції українського автопрому Сьогодні 21:31 — Технології&Авто

Асоціація «Укравтопром» приєдналась до співпраці з Європейською асоціацією автовиробників.

Про це повідомили в УкрАвтопромі.

Рада директорів Європейської асоціації автовиробників (АСЕА) схвалила членство Асоціації автовиробників України (Укравтопром) в координаційному комітеті ACEA зі статусом спостерігача.Статус повного члена Комітету надається тільки асоціаціям країн ЄС.

Європейська асоціація виробників автомобілів (ACEA) об'єднує 15 найбільших європейських виробників легкових автомобілів, вантажівок, фургонів і автобусів.

Співпраця ACEA з національними автомобільними асоціаціями відбувається у рамках координаційного комітетуACEA.

Робота цього комітету зосереджуються на політичних/регуляторних змінах, які мають відношення до автомобільного сектору.

Довідка Finance.ua:

У минулому місяці автопарк України поповнили 1792 гібридні легкові авто (HEV i PHEV), повідомляє Укравтопром. Це рекордний показник за останні 22 місяці.Про це пише Укравтопром. Частка нових авто в цій кількості становила 59%.

Стало відомо, скільки автомобілів продали українці через «Дію» протягом трьох місяців. Протягом трьох місяців з початку запуску послуги у «Дії» перереєстрували 30 355 транспортних засобів.

ТОП-10 привезених з-за кордону авто, які купували українці в березні. У березні український автопарк поповнили більше 21 тис. вживаних легковиків, які ввезли з-за кордону. Це майже у півтора раза більше, ніж у цьому ж місяці минулого року.

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