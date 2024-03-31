Стало відомо, скільки автомобілів продали українці через «Дію» протягом трьох місяців — Finance.ua

Стало відомо, скільки автомобілів продали українці через «Дію» протягом трьох місяців
Протягом трьох місяців з початку запуску послуги у «Дії» перереєстрували 30 355 транспортних засобів.
Про це пише УкрАвтопром.
Завдяки цій послузі українці можуть купити чи продати автівку, мотоцикл або мопед прямо в смартфоні.
У повідомленні йдеться, що під час спроби перереєструвати транспортний засіб у «Дії», виявили та не дали продати 2 викрадені та 241 арештоване авто. Ще 19 перебувають у розшуку.
Окрім того, «Дія» не дозволила перереєструвати 510 автівок, бо власник або покупець були в розшуку Національної поліції.
Зазначається, що відбувається автоматична перевірка продавця, покупця та автомобіля під час перереєстрації транспортного засобу у застосунку засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів.
У випадку, якщо авто знаходиться в розшуку, наявні обмеження чи обтяження — договір не укладається. Про це система автоматично згенерує повідомлення.
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Довідка Finance.ua:
- Послуга перереєстрації авто в Дії доступна лише для фізичних осіб. Не можна перереєструвати машину, за продаж якої треба сплачувати податок.
- Також переоформити через Дію можна лише три категорії транспортних засобів: легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди.
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