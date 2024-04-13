ТОП-10 привезених з-за кордону авто, які купували українці в березні — Finance.ua

ТОП-10 привезених з-за кордону авто, які купували українці в березні Сьогодні 19:01 — Технології&Авто

ТОП-10 привезених з-за кордону авто, які купували українці в березні, oneclick.ua

У березні український автопарк поповнили більше 21 тис. вживаних легковиків, які ввезли з-за кордону. Це майже у півтора раза більше, ніж у цьому ж місяці минулого року.

Про це повідомляє Укравтопром.

За опублікованими даними, найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 48%.

Далі йдуть:

дизельні - 25%;

електромобілі - 16%;

авто з ГБО — 6%;

гібриди — 5%.

Середній вік вживаних машин, що у березні перейшли на українські номери, становить 9,4 року.

Топ-10 найпопулярніших моделей березня:

Volkswagen Golf — 1146 од.;

Renault Megane — 969 авто;

Skoda Octavia — 763 од.;

Volkswagen Passat — 653 од.;

Nissan Leaf — 546 од.;

Volkswagen Tiguan — 544 од.;

Nissan Rogue — 523 од.;

Audi Q5 — 477 од.;

Tesla Model 3 — 456 од.;

Audi A4 — 401.

В «Укравтопромі» додають, що з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 55,5 тис. уживаних легковиків, що на 42% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Нагадаємо, на українському ринку у березні було реалізовано близько 6,7 тис. нових легкових авто. Це у півтора раза більше, ніж минулого року.

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