ТОП-10 привезених з-за кордону авто, які купували українці в березні — Finance.ua

ТОП-10 привезених з-за кордону авто, які купували українці в березні
У березні український автопарк поповнили більше 21 тис. вживаних легковиків, які ввезли з-за кордону. Це майже у півтора раза більше, ніж у цьому ж місяці минулого року.
Про це повідомляє Укравтопром.
За опублікованими даними, найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 48%.
Далі йдуть:
- дизельні - 25%;
- електромобілі - 16%;
- авто з ГБО — 6%;
- гібриди — 5%.
Середній вік вживаних машин, що у березні перейшли на українські номери, становить 9,4 року.
Топ-10 найпопулярніших моделей березня:
- Volkswagen Golf — 1146 од.;
- Renault Megane — 969 авто;
- Skoda Octavia — 763 од.;
- Volkswagen Passat — 653 од.;
- Nissan Leaf — 546 од.;
- Volkswagen Tiguan — 544 од.;
- Nissan Rogue — 523 од.;
- Audi Q5 — 477 од.;
- Tesla Model 3 — 456 од.;
- Audi A4 — 401.
В «Укравтопромі» додають, що з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 55,5 тис. уживаних легковиків, що на 42% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Нагадаємо, на українському ринку у березні було реалізовано близько 6,7 тис. нових легкових авто. Це у півтора раза більше, ніж минулого року.
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