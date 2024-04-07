ТОП-5 легкових автомобілів, які купували українці у березні — Finance.ua
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ТОП-5 легкових автомобілів, які купували українці у березні

Особисті фінанси
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ТОП-5 легкових автомобілів, які купували українці у березні
ТОП-5 легкових автомобілів, які купували українці у березні
На українському ринку у березні було реалізовано близько 6,7 тис. нових легкових авто. Це у півтора раза більше, ніж минулого року.
Про це пише Укравтопром.
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Які автомобілі купували найчастіше

Перше місце за покупками минулого місяця займає японська автомобільна корпорація Toyota.
У березні купили 1021 (збільшення показника складає 58%) легкове авто цієї марки.
Другу сходинку посідають автомобілі Renault — 955 од. (+118%).
На третьому місці — Skoda з показником 452 проданих авто (+31%)
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Четверте місце забрала німецька автомобільна марка Volkswagen — 444 од. (+3%).
І п’яте місце у BMW — 381 од. (+7%).
«Бестселером першого місяця весни на українському ринку нових легковиків став кросовер Renault Duster, який обрали 920 покупців», — йдеться у повідомленні.
Всього за перший квартал 2024 року в Україні було зареєстровано 16,6 тис. нових легкових авто, що на 48% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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За матеріалами:
Укравтопром
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