Які автомобілі купували українці взимку 2024 року (інфографіка) — Finance.ua
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Які автомобілі купували українці взимку 2024 року (інфографіка)

Особисті фінанси
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Які автомобілі купували українці взимку 2024 року (інфографіка)
Які автомобілі купували українці взимку 2024 року (інфографіка), Фото: ek.ua
Взимку 2024 року стрімко зріс попит на електромобілі серед українців.
Про це свідчить дослідження Auto.Ria.
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Які вживані авто купували українці

За даними Auto. Ria, найбільше шукали вживані авто у Києві - 15%. Серед областей за пошуком лідирує Львівська область із показником 11%.
Аналіз попиту на вживані авто по областям показав, що на заході та центрі України покупці вибирають Volkswagen Passat.
На сході віддають перевагу Skoda Octavia, адже ця марка авто у лідерах за продажем.
Також у Закарпатській області взимку українці вибирали Skoda Octavia.
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За даними дослідження, українці переважно шукали вживані авто у сегменті до 4 тис. доларів, пошукова частка складала 18%, автомобілями вартістю від 4 тис. до 6 тис. доларів цікавились 17% користувачів.
Які автомобілі купували українці взимку 2024 року (інфографіка)

Які авто у лідерах

Найчастіше взимку цього року купували Volkswagen Passat, за ним Skoda Octavia та Volkswagen Golf.
Найактивніше взимку шукали автомобілі таких країн-виробників:
  • Німеччина — 37%;
  • Японія — 18%;
  • США — 10%.
Які автомобілі купували українці взимку 2024 року (інфографіка)

Нові авто

Дослідження показує, що взимку пропозиція нових авто зростала. Найбільше запитів на нові авто було у ціновому діапазоні 20−25 тис. доларів — 33%.
Вивчення вибору українців нових авто в областям показав, що Volkswagen лідирує у:
  • Вінницькій;
  • Миколаївській;
  • Хмельницькій;
  • Чернівецькій областях.
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У той же час, взимку 2024 року у Київській області українці вибирали Toyota.
У Львівській області популярною була марка авто BMW.
У Дніпропетровській області серед нових марок авто вибирали Mercedes-Benz.
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Найчастіше шукають автомобілі марки Renault Duster.
ТОП-3 моделей за пошуковими запитами за зиму виглядає так: Renault Duster, Toyota RAV 4 та Volkswagen Touareg.
Які автомобілі купували українці взимку 2024 року (інфографіка)
Варто зазначити, що фахівці помітили стрімкий зріст у попиті на електромобілі як серед вживаних, так і серед нових авто.
Які автомобілі купували українці взимку 2024 року (інфографіка)
Нагадаємо, в Україні зріс рівень перереєстрації автомобілів на жінок через договори дарування. Судячи з усього, це прямо пов’язано із законодавчими ініціативами, які передбачають суттєві обмеження у розпорядженні майном для чоловіків, що ухиляються від мобілізації.
За матеріалами:
Finance.ua
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