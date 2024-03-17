Які автомобілі купували українці взимку 2024 року (інфографіка) — Finance.ua

Які автомобілі купували українці взимку 2024 року (інфографіка) Сьогодні 08:12 — Особисті фінанси

Які автомобілі купували українці взимку 2024 року (інфографіка), Фото: ek.ua

Взимку 2024 року стрімко зріс попит на електромобілі серед українців.

Про це свідчить дослідження Auto.Ria.

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Які вживані авто купували українці

За даними Auto. Ria, найбільше шукали вживані авто у Києві - 15%. Серед областей за пошуком лідирує Львівська область із показником 11%.

Аналіз попиту на вживані авто по областям показав, що на заході та центрі України покупці вибирають Volkswagen Passat.

На сході віддають перевагу Skoda Octavia, адже ця марка авто у лідерах за продажем.

Також у Закарпатській області взимку українці вибирали Skoda Octavia.

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За даними дослідження, українці переважно шукали вживані авто у сегменті до 4 тис. доларів, пошукова частка складала 18%, автомобілями вартістю від 4 тис. до 6 тис. доларів цікавились 17% користувачів.

Які авто у лідерах

Найчастіше взимку цього року купували Volkswagen Passat, за ним Skoda Octavia та Volkswagen Golf.

Найактивніше взимку шукали автомобілі таких країн-виробників:

Німеччина — 37%;

Японія — 18%;

США — 10%.

Нові авто

Дослідження показує, що взимку пропозиція нових авто зростала. Найбільше запитів на нові авто було у ціновому діапазоні 20−25 тис. доларів — 33%.

Вивчення вибору українців нових авто в областям показав, що Volkswagen лідирує у:

Вінницькій;

Миколаївській;

Хмельницькій;

Чернівецькій областях.

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У той же час, взимку 2024 року у Київській області українці вибирали Toyota.

У Львівській області популярною була марка авто BMW.

У Дніпропетровській області серед нових марок авто вибирали Mercedes-Benz.

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Найчастіше шукають автомобілі марки Renault Duster.

ТОП-3 моделей за пошуковими запитами за зиму виглядає так: Renault Duster, Toyota RAV 4 та Volkswagen Touareg.

Варто зазначити, що фахівці помітили стрімкий зріст у попиті на електромобілі як серед вживаних, так і серед нових авто.

Нагадаємо, в Україні зріс рівень перереєстрації автомобілів на жінок через договори дарування. Судячи з усього, це прямо пов’язано із законодавчими ініціативами, які передбачають суттєві обмеження у розпорядженні майном для чоловіків, що ухиляються від мобілізації.

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