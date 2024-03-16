Покупці автомобілів від BYD масово скаржаться на якість — Finance.ua

Покупці автомобілів від BYD масово скаржаться на якість Сьогодні 23:20 — Технології&Авто

Покупці автомобілів від BYD масово скаржаться на якість, Фото: cults3d.com

Китайська BYD є одним з найпопулярніших виробником дешевих електромобілів. Минулого року компанія обігнала Tesla та стала найбільшим у світі виробником електромобілів. Попри це BYD зіткнувся з деякими проблемами з якістю авто.

Про це пише видання Insideevs.

Читайте також Mercedes не буде відмовлятися від ДВЗ заради електромобілів

Скарги від власників

За інформацією, найбільше скарг щодо якості авто виникло у тих екземплярах, які експортують до Південної Азії, Близького Сходу, Європи. Багато з них вимагали певного ремонту після прибуття до місця призначення.

Про проблеми повідомлялося також на інших ринках світу. Наприклад, в Ізраїлі, Японії чи Таїланді. Власники авто зазначали, що у їхніх новеньких авто відшаровувалась фарба, ламався пластик, з’являлась цвіль.

Читайте також BYD випустив нову версію електромобіля Yuan Plus, який є дешевшим за попередника

А після встановлення багажника вони з подивом виявили, що під ним є вм’ятини та викривлення. Зазначається, що це логістичні проблеми, а не виробничі.

Наразі не відомо, як саме вплинули ці проблеми на репутацію автовиробника і наскільки серйозними є проблеми з якістю. Проте те, що BYD втратив частину покупців і отримав уповільнення продажу у лютому 2024 — факт.

За підрахунками фахівців, компанія не досягне своєї мети продажів на міжнародних ринках цього року.

Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Телеграф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.