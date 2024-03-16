Покупці автомобілів від BYD масово скаржаться на якість — Finance.ua

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Покупці автомобілів від BYD масово скаржаться на якість

Технології&Авто
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Покупці автомобілів від BYD масово скаржаться на якість
Покупці автомобілів від BYD масово скаржаться на якість, Фото: cults3d.com
Китайська BYD є одним з найпопулярніших виробником дешевих електромобілів. Минулого року компанія обігнала Tesla та стала найбільшим у світі виробником електромобілів. Попри це BYD зіткнувся з деякими проблемами з якістю авто.
Про це пише видання Insideevs.
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Скарги від власників

За інформацією, найбільше скарг щодо якості авто виникло у тих екземплярах, які експортують до Південної Азії, Близького Сходу, Європи. Багато з них вимагали певного ремонту після прибуття до місця призначення.
Про проблеми повідомлялося також на інших ринках світу. Наприклад, в Ізраїлі, Японії чи Таїланді. Власники авто зазначали, що у їхніх новеньких авто відшаровувалась фарба, ламався пластик, з’являлась цвіль.
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А після встановлення багажника вони з подивом виявили, що під ним є вм’ятини та викривлення. Зазначається, що це логістичні проблеми, а не виробничі.
Наразі не відомо, як саме вплинули ці проблеми на репутацію автовиробника і наскільки серйозними є проблеми з якістю. Проте те, що BYD втратив частину покупців і отримав уповільнення продажу у лютому 2024 — факт.
За підрахунками фахівців, компанія не досягне своєї мети продажів на міжнародних ринках цього року.
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