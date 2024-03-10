BYD випустив нову версію електромобіля Yuan Plus, який є дешевшим за попередника — Finance.ua
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BYD випустив нову версію електромобіля Yuan Plus, який є дешевшим за попередника

Технології&Авто
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BYD випустив нову версію електромобіля Yuan Plus, який є дешевшим за попередника
BYD випустив нову версію електромобіля Yuan Plus, який є дешевшим за попередника, Фото: BYD
BYD випустив нову версію свого бестселера Yuan Plus, відомого на закордонних ринках як Atto 3. Авто коштує дешевше, ніж його попередник, який зняли з виробництва.
Про це пише Укравтопром.
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Причиною стала цінова війна на найбільшому автомобільному ринку світу.
Початкова ціна нового кросовера Yuan Plus складає $16 644. Це на 11,8% нижче ціни продажу версії, яку він замінив.
За даними Китайської асоціації виробників автомобілів, у 2023 році компанія BYD продала 412,2 тис електромобілів Yuan Plus, з яких 100 тис. було експортовано.
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В Україні у минулому році було реалізовано близько 200 автомобілів BYD Yuan Plus.
Нагадаємо, BYD Co. інвестує 100 млрд юанів ($14 млрд) у розробку «розумних» функцій автомобілів. Зазначається, що цей крок був зроблений в той час, коли китайський автовиробник намагається скоротити розрив з конкурентами, які виробляють автомобілі з системами допомоги водієві та іншими передовими технологіями.
За матеріалами:
Укравтопром
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