BYD інвестує $14 млрд у «розумні» функції автомобілів — Finance.ua
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BYD інвестує $14 млрд у «розумні» функції автомобілів

Фондовий ринок
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BYD інвестує $14 млрд у «розумні» функції автомобілів
BYD інвестує $14 млрд у «розумні» функції автомобілів
BYD Co., найбільший у світі виробник електромобілів, інвестує 100 млрд юанів ($14 млрд) у розробку «розумних» функцій автомобілів.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що цей крок був зроблений в той час, коли китайський автовиробник намагається скоротити розрив з конкурентами, які виробляють автомобілі з системами допомоги водієві та іншими передовими технологіями.
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BYD планує запровадити так звану «навігацію на автопілоті», яка дозволить водіям у певних сценаріях знімати руки з керма і ноги з педалей. Система вимагає, щоб водій торкався керма кожні 15 секунд, і буде встановлена в автомобілях вартістю понад 300 000 юанів. Вона також буде доступна як опція для автомобілів вартістю понад 200 000 юанів. BYD не повідомила, чи будуть водії нести відповідальність за аварії, якщо вони відбудуться.
Передові системи допомоги водієві все частіше стають основним пунктом продажу для споживачів у Китаї та за його межами. Розумні автомобілі можуть їздити на автопілоті на деяких автомагістралях і в містах, а також самостійно паркуватися. Провідні гравці в Китаї, включаючи Xpeng Inc. і Huawei Technologies Co. пропонують функції ADAS, щоб виділити свої автомобілі серед інших і встановити на них вищу ціну, пише видання.
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