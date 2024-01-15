BYD представив седан ціною понад 140 тисяч доларів — Finance.ua
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BYD представив седан ціною понад 140 тисяч доларів

Технології&Авто
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BYD представив седан ціною понад 140 тисяч доларів
BYD представив седан ціною понад 140 тисяч доларів
Підрозділ Yangwang, що належить BYD Auto, розробив розкішний електричний седан U7 з потужною силовою установкою на 1000 кінських сил.
U7 є третьою серійною моделлю підрозділу Yangwang, який займається розробкою автомобілів представницького класу. Очікується, що модель має надійти у продаж в Китаї протягом другої половини 2024 року.
Новинка базуватиметься на платформі BYD e4. Вона лежить в основі позашляховика U8 і суперкара Yangwang U9. Габаритні розміри авто дійсно вражають: 5,2 метра в довжину, та 2 в ширину. В компанії зазначали, що U7 буде одним з найбільш аеродинамічно ефективних автомобілів, з кращим показником коефіцієнта лобового опору, ніж в його конкурентів BMW i5 та Mercedes-Benz EQE.
BYD представив седан ціною понад 140 тисяч доларів
У дописі в соціальних мережах представник бренду BYD Yangwang описав U7 як «NEV» або «автомобіль нової енергії» — термін, який китайські виробники автомобілів використовують для опису як гібридних, так і чисто електричних моделей.
Авто пропонуватиме понад 1000 кінських сил, або 746 кВт від чотирьох електродвигунів, і матиме запас ходу в понад 700 км. Однак, наразі невідомо, чи седан U7 буде гібридом, чи матиме повністю електричну силову установку.
BYD представив седан ціною понад 140 тисяч доларів
Позашляховик U8 є гібридом і поєднує в собі 2,0-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун із турбонаддувом в парі з чотирма електродвигунами та літій-залізо-фосфатною (LFP) батареєю місткістю 49,1 кВт-год. Бензиновий двигун у цій комбінації виконує функцію генератора для зарядки акумулятора, коли це необхідно. Можливо, подібну схему також отримає седан U7.
Інтер'єр нового U7 не показали, однак, варто очікувати, що новинка отримає 3 величезні дисплеї на передній панелі. Також ходять чутки, що автомобіль обладнають автопілотом. Очікувана вартість в Китаї становить майже мільйон юанів, що приблизно дорівнює 140 000 доларів.
За матеріалами:
Телеканал 24
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