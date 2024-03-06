Що ввозили з-за кордону: найпопулярніші вживані авто в лютому 2024 року (інфографіка) — Finance.ua

Що ввозили з-за кордону: найпопулярніші вживані авто в лютому 2024 року (інфографіка) Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

Що ввозили з-за кордону: найпопулярніші вживані авто в лютому 2024 року (інфографіка)

Лідером «свіжопригнаних» вживаних легковиків залишився Volkswagen Golf. У лютому таких привезли 979 шт. Допомагає йому тримати першість наявність електричної версії e-Golf, яку ми враховуємо до загальної кількості, як таку, що відрізняється лише типом силової установки, а за типом пального моделі у рейтингах не розділені.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

На другому місці Skoda Octavia (775 шт.), на третьому — Volkswagen Passat (647 шт.). Четвертий у списку Renault Megane, яких «пригнали» й подали на першу реєстрацію у кількості 539 штук. Замикає п’ятірку лідерів «свіжопригнаних» легковиків Voklswagen Tiguan (499 шт.).

У Топ-20 лютого, як і у кілька попередніх місяців, присутні три електромобілі: Nissan Leaf, Tesla Model 3 та ще одна Tesla — Model Y. Крім них до загального заліку враховані електричні Volkswagen e-Golf, які поповнили наш автопарк у кількості 222 штуки.

Можна згадати й про електричний Ford Focus, проте їх у лютому прибуло всього 11 шт., тож за такої кількості це не робить значного впливу на ринок та позиціювання згаданої моделі у рейтингах. Сприяють імпорту електричних авто «нульова» ставка розмитнення та відсутність збору до Пенсійного фонду при першій реєстрації. Також до цього переліку можна додати й фактор економії на пальному, ціни на яке доволі відчутні.

Топ-20 найпопулярніших імпортованих вживаних легкових машин лютого:

Volkswagen Golf — 979 шт. Skoda Octavia — 775 шт. Volkswagen Passat — 647 шт. Renault Megane — 539 шт. Volkswagen Tiguan — 499 шт. Nissan Leaf — 476 шт. Renault Scenic — 434 шт. Audi Q5 — 434 шт. Nissan Rogue — 424 шт. Tesla Model 3 — 405 шт.

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