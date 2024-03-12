Mercedes не буде відмовлятися від ДВЗ заради електромобілів — Finance.ua

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Mercedes не буде відмовлятися від ДВЗ заради електромобілів

Технології&Авто
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Mercedes не буде відмовлятися від ДВЗ заради електромобілів
Mercedes не буде відмовлятися від ДВЗ заради електромобілів
Компанія Mercedes продовжить випускати свій найдешевший бензиновий автомобіль, тому що електромобілі поки що надто дорогі.
Про це повідомили у пресслужбі німецького виробника.
Як відомо, Mercedes A-Class мали зняти з виробництва, але тепер його життєвий цикл продовжили до 2026 року. Компактний хетчбек є найдоступнішим Mercedes у лінійці, його ціна в Європі стартує від 37 400 євро.
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У компанії кажуть, що до паритету цін між автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння і суто електричними моделями не вдасться досягти ще багато років: про це свідчать цінники авто з ДВЗ та електрокарів.
Наразі Mercedes працює над новим сімейством компактних автомобілів, які також будуть оснащені двигунами внутрішнього згоряння. Такі моделі, як CLA, CLA Shooting Brake, GLA та GLB отримають заміну на нещодавно розробленій платформі MMA, яка підтримуватиме як бензинові двигуни, так і повністю електричні трансмісії.
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Тепер компанія має намір продовжувати виробництво автомобілів з бензиновими двигунами у 2030-х роках у відповідь на слабше, ніж очікувалося, впровадження електромобілів.
За матеріалами:
Ampercar
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