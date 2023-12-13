Представлено надпотужний спорткар Mercedes (фото) — Finance.ua
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Представлено надпотужний спорткар Mercedes (фото)

Технології&Авто
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Представлено надпотужний спорткар Mercedes (фото)
Представлено надпотужний спорткар Mercedes (фото), Фото: Mercedes-Benz
Кабріолет Mercedes-AMG SL отримав топову заряджену версію E Performance. Вона надійде в продаж із 2024 року за ціною понад 200 000 доларів.
Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.
Новий Mercedes-AMG SL63 S E Performance став гібридом, що підзаряджається. Він зберіг 4,0-літровий V8 твін-турбо, потужність якого підняли до 612 к. с., але також отримав електромотор на 204 к. с.
Заряджений варіант впізнається за особливими 20-дюймовими дисками
Заряджений варіант впізнається за особливими 20-дюймовими дисками, Фото: Mercedes-Benz
Сумарна віддача силової установки становить 816 к. с. і 1420 Нм. Новий Mercedes-AMG SL63 S E Performance здатний розігнатися до 100 км/год за 2,9 с і розвинути 317 км/год.
Гібрид Mercedes-AMG SL отримав невелику батарею ємністю 6,1 кВт∙год. Він здатний проїхати до 13 км в електричному режимі, а середня витрата палива становить 7,7 л на 100 км.
Салон оздоблений шкірою Nappa
Салон оздоблений шкірою Nappa, Фото: Mercedes-Benz
Кабріолет Mercedes отримав адаптивні амортизатори, активні стабілізатори та керовані задні колеса. Сповільнюють його карбоново-керамічні гальма діаметром 420 мм спереду і 380 мм ззаду.
Відрізнити новий Mercedes-AMG SL63 S E Performance від стандартної моделі можна за особливими 20-дюймовими дисками розміром 265/40 R 20 спереду і 295/35 R20 ззаду. У салоні з’явилися спортивні сидіння, оздоблені перфорованою шкірою Nappa.
За матеріалами:
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