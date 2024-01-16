Mercedes-Benz і Geely показали новий електромобіль із запасом ходу майже 600 км (фото) — Finance.ua

Mercedes-Benz і Geely показали новий електромобіль із запасом ходу майже 600 км (фото) 16.01.2024, 00:33 — Технології&Авто

Mercedes-Benz і Geely показали новий електромобіль із запасом ходу майже 600 км (фото)

У 1998 році компанія Smart представила першу модель fortwo. На честь 25-річчя Smart у п’ятницю, 19 січня, буде випущено спеціальну версію моделі із позначенням #3. Новинка вийде на ринок Європи за ціною 46 990 євро.

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Після оновлення бренду (тепер це повністю електричний бренд) Smart досягла своєї мети до 2023 року, поставивши майже 70 тисяч машин в усьому світі. Більшість авто було реалізовано у Піднебесній. На честь свого 25-річчя компанія Smart представила третє ювілейне видання Starry Sky Commemorative Edition.

Ювілейна версія отримала покращені спортивні елементи, такі як затемнений логотип, тонкі вентиляційні отвори, бампер із червоною решіткою, задній спойлер та 19-дюймові колеса. В інтер'єрі присутні червоні акценти, рульове колесо зі зрізаною нижньою частиною, панорамний дах Galaxy, 64-кольорове підсвічування.

Рушійною силою моделі став електродвигун, встановлений на задній осі, потужність якого становить 271 «конячку». До «сотні» авто прискорюватиметься за 5,4 секунди, а запас ходу становить 580 км.

Нагадаємо, наразі модельний ряд Smart складається із двох автомобілів: Smart #1 та Smart #3. Восени минулого року Smart #1 увійшов до списку кандидатів на премію «Автомобіль року в Європі 2024».

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Ampercar За матеріалами:

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