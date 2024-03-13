Імпорт вживаних авто: звідки та за скільки українці ввозили машини торік — Finance.ua

Імпорт вживаних авто: звідки та за скільки українці ввозили машини торік Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Імпорт вживаних авто: звідки та за скільки українці ввозили машини торік

Купівля вживаного авто з-за кордону наразі є основним джерелом поповнення автомобільного парку України.

Про це повідомляють аналітики Інституту досліджень авторинку.

З січня до середини минулого року обсяги ввезених транспортних засобів поступово збільшувалися, з певною стабілізацією кількості влітку. У вересні-жовтні знову відбулося збільшення темпів імпорту, яке у два останні місяці 2023 року змінилося на деяке «просідання», фактично — до рівня «статистичного плато», яке спостерігалося у літні місяці.

Інфографіка: eauto.org.ua

Звідки ввозили автотранспорт найчастіше

Переважна частина вживаного транспорту прибуває до України з країн Європейського Союзу — за статистикою це 64,6%. Чверть ринку займають автомобілі зі США (24,9%).

Інфографіка: eauto.org.ua

Якщо розглянути європейський напрямок, лідером серед постачальників автотранспорту з пробігом за підсумками минулого року стала Польща, з часткою 27,1%. Німеччина на другій позиції, з невеликим відривом від Польщі, з часткою 23,6%. Частки інших країн значно скромніші: 8,3% у Словаччини, 5,3% у Нідерландів, 4,7% у Литви й далі за зменшенням.

Інфографіка: eauto.org.ua

Цінова картина

Інфографіка: eauto.org.ua

Цінову картину здебільшого формують легкові автомобілі з пробігом. Найвища концентрація їх на початку діаграми, з піком у діапазоні $1…2 тисячі.

Більшу частину в діапазоні $10−15 тис. формують легкові авто зі США. Також сюди потрапляють й інші американські легковики подібної вартості, оскільки через подорожчання логістики в імпортерів відсутній комерційний інтерес щодо доставлення бюджетних варіантів в Україну.

Ще частину цього діапазону формують вантажівки та тягачі для напівпричепів. Хоч частка таких транспортних засобів менша, ніж у легковиків, проте у зв’язку з законодавчими обмеженнями щодо екологічних стандартів (Євро-5) а також вікового ліміту у 5 років, до якого акцизний збір залишається на прийнятному для українських покупців рівні, без істотного збільшення, ці ТЗ істотно дорожчі за легкові авто.

Обсяги імпорту за митницями

Серед регіональних митниць найбільшу кількість вживаних транспортних засобів було оформлено через Волинську (28,6%) та Львівську (26,6%) митниці.

До трійки лідерів також можна зарахувати і Рівненську (12,7%), хоч за кількістю оформлень вона більш як удвічі поступається двом лідерам цього рейтингу. Сумарно ці три митниці пропускають через себе 67,9% всього автотранспорту з пробігом, який потрапляє в Україну для подальшого випуску у вільний обіг.

Очевидно, що великим обсягам розмитнення транспорту сприяє близьке розташування до кордонів та наявність у складі регіональних митниць пунктів оформлення, розташованих безпосередньо у пунктах пропуску.

Найменші результати за підсумками минулого року у Миколаївської, Запорізької, Харківської, Чернігівської та Полтавської митниць.

Інфографіка: eauto.org.ua

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