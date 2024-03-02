ТОП-10 найкращих вживаних сімейних авто на сім місць (фото) — Finance.ua

ТОП-10 найкращих вживаних сімейних авто на сім місць (фото) Сьогодні 02:20 — Технології&Авто

ТОП-10 найкращих вживаних сімейних авто на сім місць (фото)

Якщо ви шукаєте семимісний автомобіль, ви знайдете багато варіантів серед нових авто та на вторинному ринку. Існує досить багато практичних мінівенів, у яких можна розмістити водія та ще шість пасажирів, а також велика кількість сімейних кросоверів, якщо вам потрібен більший кліренс, щоб вивозити сім'ю за межі асфальтованих доріг.

Британські експерти видання «What Car?» склали список автівок на будь-який смак та гаманець.

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Спочатку необхідно визначитися, чи необхідний вам великий багажник, коли зайняті всі сім сидінь, чи ви віддаєте перевагу більшому кліренсу або просто любите динамічні авто й вважаєте, що більша пасажиромісткість автівки не має применшувати задоволення від водіння.

Peugeot 5008

На перше місці експерти видання поставили семимісний Peugeot 5008. Його ціна — від 18 тис. доларів за друге покоління моделі. Фахівці переконані, що він є найкращим серед мінівенів і навіть кросоверів преміум-класу через першокласний стиль, практичність й керованість.

Фото: Peugeot

Міцний зовнішній вигляд приховує інтер'єр, який є вражаюче гнучким і розрахований на сім комфортних місць. Крім того, на вибір є цілий ряд потужних двигунів. Кросовер добре оснащений у всіх комплектаціях, а також напрочуд комфортний в дорозі й чудово керується. Доступна вартість є вишенькою на торті.

Audi Q7

Фахівці «What Car?» уже не вперше відзначають цей автомобіль, адже це хороший варіант сімейної машини та підходить для далеких подорожей. Вартість автівки — від 16 тис. доларів за модель після 2010 року випуску.

Фото: Audi

Не багато навіть нових й втричі дорожчих автомобілів, які можуть похвалитися просторішим та тихішим салоном. При цьому це ще й досить надійна автівка, яка пропонує першокласну динаміку.

Citroën Grand C4 SpaceTourer

Ця машина є добре обладнаною, стильною і однією із найкомфортабельніших мінівенів на вторинному ринку. За ціну від 15 тис. доларів ви отримаєте універсальні сидіння для семи осіб й величезний багажник, коли третій ряд складається в рівень з підлогою.

Фото: Citroën

Лінійка двигунів пропонує потужність та економічність, а також чудові ходові характеристики та прекрасно керується, як на свої розміри. Ідеальний варіант для тривалих подорожей з родиною.

Volvo XC90

Ціна автівки становить від 12 тис. доларів за модель після 2010 року випуску. XC90 є практичним позашляховиком. Він оснащений багатьма технологіями безпеки та має надзвичайно розкішний інтер'єр. Він також зручний і просторий, у ньому достатньо місця для сімох.

Фото: Volvo

Не так вже й важливо, яку версію ви виберете, тому що всі рівні комплектації дуже добре оснащені. При цьому автівки 2015−2016 року випуску можна придбати за менш ніж за половину ціни нового.

Skoda Kodiaq

Це стильний та високопродуктивний автомобіль, який дарує зручність у керуванні та комфорт. У нього може не бути якихось особливих сильних сторін, але він просто крутий у всіх аспектах й підійде як любителям динаміки, так практичності. Ідеальний баланс. Вартість — від 20 тис. доларів.

Фото: Skoda

Відома якість Skoda дозволяє знайти автівки в чудовому стані навіть з перших років випуску моделі.

Ford Galaxy

Ford Galaxy не просто мінівен — це майже бус. Усередині вдосталь місця для семи дорослих (незалежно від року випуску) і навіть для їх багажу. На додаток до всього, він зручний у керуванні та комфортний. Ціна автомобіля — від 9 тис. доларів за модель після 2010 року випуску.

Фото: Ford

При купівлі вживаного Galaxy варто звернути увагу на коробку передач, особливо автомат.

Citroën Berlingo

Модель Berlingo давно славиться величезним внутрішнім простором. Обирайте версію XL із сімома сидіннями, і майже будь-хто, незалежно від статури, почуватиметься комфортно у цьому авто. Протягом багатьох років модель мала різні форми, і всі вони були квадратними, просторими та досить недорогими для покупки та експлуатації. Версія після рестайлінгу 2018 року виглядає найреспектабельніше, а ціна складає від 17 тис. доларів.

Фото: Citroën

Серед плюсів: чудова практичність, гнучкий бензиновий двигун та комфорт у керуванні. Мінусами є брак динаміки та не найкраща інформаційно-розважальна система.

Volkswagen Touran

Універсальний семимісний VW Touran орієнтований на водія з бонусом у вигляді чудової практичності. Це просторий, вишуканий і стильний універсальний автомобіль з елегантним і практичним інтер'єром, який чудовий у керуванні. Коштує авто від 8 тис. доларів за модель після 2012 року випуску

Фото: Volkswagen

Для початку, другий ряд складається з трьох окремих сидінь, що дозволяє перевозити три дитячі крісла поруч, і всі ці сидіння ковзають і складаються незалежно одне від одного. З прибраним третім рядом багажник величезний. Змушує замислитись лише суперечлива надійність.

Ford S-Max

Автомобіль має спортивний вигляд, надзвичайно зручний для пасажирів та приємний в керуванні. Хоча його старший брат Ford Galaxy просторіший, місця у S-Max все одно більш ніж достатньо для семи людей. Як і у випадку з Galaxy, слід уникати колишніх таксі. Ціна — від 6,5 тис. доларів на вторинному ринку.

Фото: Ford

Сильними сторонами цієї автівки є дизайн, комфортність та чудове обладнання у комплектації Zetec. Мінусами цього мінівена є якість матеріалів салону, ненажерливий бензиновий двигун та сидіння третього ряду, які можуть бути замалі для багатьох дорослих.

Hyundai Santa Fe

Кросовер Hyundai Santa Fe великий, практичний і демонструє чудове співвідношення ціна-якість. Його головною особливістю є внутрішній простір, з великою кількістю місця спереду та величезною кількістю сидінь ззаду й при цьому велетенським багажником. Машина є досить надійною та коштує від 15 тис. доларів на вторинному ринку за модель від 2014 року випуску.

Фото: Hyundai

Плюсами цього кросовера є великий багажник при семи місцях та топове обладнання. Власники не дуже задоволені якістю їзди та матеріалів салону.

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