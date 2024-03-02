ТОП-10 найкращих вживаних сімейних авто на сім місць (фото) — Finance.ua

ТОП-10 найкращих вживаних сімейних авто на сім місць (фото)
Якщо ви шукаєте семимісний автомобіль, ви знайдете багато варіантів серед нових авто та на вторинному ринку. Існує досить багато практичних мінівенів, у яких можна розмістити водія та ще шість пасажирів, а також велика кількість сімейних кросоверів, якщо вам потрібен більший кліренс, щоб вивозити сім'ю за межі асфальтованих доріг.
Британські експерти видання «What Car?» склали список автівок на будь-який смак та гаманець.
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Спочатку необхідно визначитися, чи необхідний вам великий багажник, коли зайняті всі сім сидінь, чи ви віддаєте перевагу більшому кліренсу або просто любите динамічні авто й вважаєте, що більша пасажиромісткість автівки не має применшувати задоволення від водіння.
Peugeot 5008
На перше місці експерти видання поставили семимісний Peugeot 5008. Його ціна — від 18 тис. доларів за друге покоління моделі. Фахівці переконані, що він є найкращим серед мінівенів і навіть кросоверів преміум-класу через першокласний стиль, практичність й керованість.
Міцний зовнішній вигляд приховує інтер'єр, який є вражаюче гнучким і розрахований на сім комфортних місць. Крім того, на вибір є цілий ряд потужних двигунів. Кросовер добре оснащений у всіх комплектаціях, а також напрочуд комфортний в дорозі й чудово керується. Доступна вартість є вишенькою на торті.
Audi Q7
Фахівці «What Car?» уже не вперше відзначають цей автомобіль, адже це хороший варіант сімейної машини та підходить для далеких подорожей. Вартість автівки — від 16 тис. доларів за модель після 2010 року випуску.
Не багато навіть нових й втричі дорожчих автомобілів, які можуть похвалитися просторішим та тихішим салоном. При цьому це ще й досить надійна автівка, яка пропонує першокласну динаміку.
Citroën Grand C4 SpaceTourer
Ця машина є добре обладнаною, стильною і однією із найкомфортабельніших мінівенів на вторинному ринку. За ціну від 15 тис. доларів ви отримаєте універсальні сидіння для семи осіб й величезний багажник, коли третій ряд складається в рівень з підлогою.
Лінійка двигунів пропонує потужність та економічність, а також чудові ходові характеристики та прекрасно керується, як на свої розміри. Ідеальний варіант для тривалих подорожей з родиною.
Volvo XC90
Ціна автівки становить від 12 тис. доларів за модель після 2010 року випуску. XC90 є практичним позашляховиком. Він оснащений багатьма технологіями безпеки та має надзвичайно розкішний інтер'єр. Він також зручний і просторий, у ньому достатньо місця для сімох.
Не так вже й важливо, яку версію ви виберете, тому що всі рівні комплектації дуже добре оснащені. При цьому автівки 2015−2016 року випуску можна придбати за менш ніж за половину ціни нового.
Skoda Kodiaq
Це стильний та високопродуктивний автомобіль, який дарує зручність у керуванні та комфорт. У нього може не бути якихось особливих сильних сторін, але він просто крутий у всіх аспектах й підійде як любителям динаміки, так практичності. Ідеальний баланс. Вартість — від 20 тис. доларів.
Відома якість Skoda дозволяє знайти автівки в чудовому стані навіть з перших років випуску моделі.
Ford Galaxy
Ford Galaxy не просто мінівен — це майже бус. Усередині вдосталь місця для семи дорослих (незалежно від року випуску) і навіть для їх багажу. На додаток до всього, він зручний у керуванні та комфортний. Ціна автомобіля — від 9 тис. доларів за модель після 2010 року випуску.
При купівлі вживаного Galaxy варто звернути увагу на коробку передач, особливо автомат.
Citroën Berlingo
Модель Berlingo давно славиться величезним внутрішнім простором. Обирайте версію XL із сімома сидіннями, і майже будь-хто, незалежно від статури, почуватиметься комфортно у цьому авто. Протягом багатьох років модель мала різні форми, і всі вони були квадратними, просторими та досить недорогими для покупки та експлуатації. Версія після рестайлінгу 2018 року виглядає найреспектабельніше, а ціна складає від 17 тис. доларів.
Серед плюсів: чудова практичність, гнучкий бензиновий двигун та комфорт у керуванні. Мінусами є брак динаміки та не найкраща інформаційно-розважальна система.
Volkswagen Touran
Універсальний семимісний VW Touran орієнтований на водія з бонусом у вигляді чудової практичності. Це просторий, вишуканий і стильний універсальний автомобіль з елегантним і практичним інтер'єром, який чудовий у керуванні. Коштує авто від 8 тис. доларів за модель після 2012 року випуску
Для початку, другий ряд складається з трьох окремих сидінь, що дозволяє перевозити три дитячі крісла поруч, і всі ці сидіння ковзають і складаються незалежно одне від одного. З прибраним третім рядом багажник величезний. Змушує замислитись лише суперечлива надійність.
Ford S-Max
Автомобіль має спортивний вигляд, надзвичайно зручний для пасажирів та приємний в керуванні. Хоча його старший брат Ford Galaxy просторіший, місця у S-Max все одно більш ніж достатньо для семи людей. Як і у випадку з Galaxy, слід уникати колишніх таксі. Ціна — від 6,5 тис. доларів на вторинному ринку.
Сильними сторонами цієї автівки є дизайн, комфортність та чудове обладнання у комплектації Zetec. Мінусами цього мінівена є якість матеріалів салону, ненажерливий бензиновий двигун та сидіння третього ряду, які можуть бути замалі для багатьох дорослих.
Hyundai Santa Fe
Кросовер Hyundai Santa Fe великий, практичний і демонструє чудове співвідношення ціна-якість. Його головною особливістю є внутрішній простір, з великою кількістю місця спереду та величезною кількістю сидінь ззаду й при цьому велетенським багажником. Машина є досить надійною та коштує від 15 тис. доларів на вторинному ринку за модель від 2014 року випуску.
Плюсами цього кросовера є великий багажник при семи місцях та топове обладнання. Власники не дуже задоволені якістю їзди та матеріалів салону.
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