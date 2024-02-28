Xiaomi презентувала в Європі свій перший автомобіль — Finance.ua

Xiaomi презентувала в Європі свій перший автомобіль
Xiaomi представила на виставці у Барселоні свій перший автомобіль SU7.
Про це повідомляє Укравтопром.
«Xiaomi SU7 це продуктивний електричний седан, який має спортивний дизайн», — сказано в повідомленні.
Xiaomi SU7 побудований на платформі Modena Xiaomi. Розміри — 4997/1963/1455 мм з колісною базою 3000 мм.
Також підтримується зарядка 800 В, що додає 220 км запасу ходу за 5 хвилин. Місткість батареї Qilin NMC від CATL — 101 кВт/год, максимальний запас ходу — 800 км.
Варіант із повним приводом має потужність 670 кінських сил (838 Нм), розгін з 0 до 100 км/год — 2,78 секунди. Максимальна швидкість — 265 км/год.
Ціни на електромобіль не анонсовано. Постачання машини почнеться у II кварталі 2024 року.
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