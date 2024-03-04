Топ-20 найпопулярніших вживаних моделей, які купували в Україні в лютому — Finance.ua

Топ-20 найпопулярніших вживаних моделей, які купували в Україні в лютому
Лідером серед виробників легковиків, які у лютому купували на внутрішньому ринку найчастіше, залишається Volkswagen.
Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.
Щодо авто марки Volkswagen українці уклали 11 тис. угод купівлі-продажу, що складає 12,7% від загальної кількості усіх угод.
На другому місці ВАЗ з часткою 5,9% та 5,1 тис. угод.
На третьому — Renault (5,8%, 5,1 тис.). Четверте місце з часткою 5,7% та 4,9 тис. куплених автівок дісталося Skoda. Замикає першу п’ятірку Toyota з часткою 5,2% та 4,5 тис. угод.
Найпопулярніші моделі на внутрішньому ринку
Перше місце серед внутрішніх продажів у лютому знову зайняв давній лідер українського вторинного авторинку Volkswagen Passat (3,1 тис. угод). На другому місці знаходиться Skoda Octavia (2,9 тис. угод).
Третю сходинку зайняв Volkswagen Golf (2,5 тис. угод), а на четвертій досі тримається Daewoo Lanos (2 тис. угод). Замикає першу п’ятірку Renault Megane (1,6 тис. угод).
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Перша п’ятірка моделей, які українські автомобілісти купують найчастіше, не надто змінюється впродовж багатьох місяців, що свідчить про сталий попит на ці легковики.
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