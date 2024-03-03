Рейтинг автомобілів, які найкраще продавалися в світі у 2023 році — Finance.ua
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Рейтинг автомобілів, які найкраще продавалися в світі у 2023 році

Технології&Авто
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Рейтинг автомобілів, які найкраще продавалися в світі у 2023 році
Рейтинг автомобілів, які найкраще продавалися в світі у 2023 році
Компанія Toyota домінує 14 раз поспіль у рейтингу найбільш продаваних автомобільних брендів за минулий рік. Проте у неї з’явився конкурент — китайський BYD. Виробнику за рік вдалося наростити продажі авто майже наполовину.
Про це повідомив Focus2Move.
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На вершині рейтингу є невеликі зміни, проте революція відбувається в позиціях, що слідують за лідерами. Це свідчить про зростання компаній, які спеціалізуються на виробництві електромобілів.
На першому місці у рейтингу японський автовиробник Toyota. Компанія продала 9,07 млн авто, що на 1,5 млн менше за попередній рекорд, але на +4,1% більше, ніж у 2022 році.

Рейтинг найбільш продаваних брендів на світовому ринку нових легковиків у 2023 році:

  1. Toyota — 9,07 млн одиниць.
  2. Volkswagen — 5,1 млн од.
  3. Honda — 3,9 млн од.
  4. Hyundai — 3,8 млн од.
  5. Ford — 3,7 млн од.
  6. Nissan — 3,3 млн од.
  7. Chevrolet — 3,29 млн од.
  8. Kia — 3 млн од.
  9. BYD — 2,6 млн од.
  10. Mercedes — 2,2 млн од.
Справжнім відкриттям став китайський BYD. Компанія піднялась з 11-го в попередньому рейтингу і посіла цього разу 9-те місце. Вдалося виконати 2,6 млн продажів (+48,8%).
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Хоча BYD спеціалізується на електромобілях, вони все ще продають автомобілі з ДВЗ (на них припадає більш ніж половина реалізації). Ще у 2019 році BYD у рейтингу посідав лише 49 сходинку.
За матеріалами:
Novyny.live
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