Hyundai оновила свій популярний седан: авто отримало 250-сильний мотор (фото) — Finance.ua
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Hyundai оновила свій популярний седан: авто отримало 250-сильний мотор (фото)

Технології&Авто
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Hyundai оновила свій популярний седан: авто отримало 250-сильний мотор (фото)
Hyundai оновила свій популярний седан: авто отримало 250-сильний мотор (фото)
Південнокорейський виробник Hyundai розпочав попередній продаж свого бізнес-седана Sonata одинадцятого покоління. Зазначимо, що 11-те покоління є лише в Китаї, у всьому світі воно вважається восьмим.
5-метровий бізнес-седан тепер доступний як з 1,5-літровим, так і з 2,0-літровим двигуном. Версія з більшим двигуном розвиває потужність у 250 кінських сил. Про це повідомляє ITHome.
Hyundai оновила свій популярний седан: авто отримало 250-сильний мотор (фото)
Цей автомобіль виробляється в Китаї, але доступний і на домашньому ринку, і в США. Можливо, скоро він приїде у Європу. Тепер у Піднебесній можна замовити версію і з 1,5, і з 2,0-літровим мотором. Молодша версія за передзамовленням коштуватиме 20,9 тисячі доларів.
Hyundai оновила свій популярний седан: авто отримало 250-сильний мотор (фото)
На жаль, про комплектацію поки що не відомо. Про це мають розповісти під час офіційної презентації - в березні або квітні.
Єдине, що відоме — це двигун і габарити. Привід передній. В обох випадках буде доступна лише 8-ступенева автоматична коробка передач. Колісна база авто складає 2875 мм, а габарити — 4945×1860×1450 міліметрів.
Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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