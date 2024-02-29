Які бренди авто найчастіше обирають заможні українці — Finance.ua

Які бренди авто найчастіше обирають заможні українці Сьогодні 19:02 — Технології&Авто

Які бренди авто найчастіше обирають заможні українці

У 2023 році заможні українці найчастіше обирали такі бренди: BMW, Mercedes-Benz, Lexus та Land Rover.

Про це повідомляє «Укравтопрм».

«У минулому році український автопарк поповнили майже 3,6 тис. розкішних авто, які увійшли до списку моделей, що підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2024 році», — сказано в повідомленні.

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Найпопулярнішими брендами, моделі яких представлені в цьому списку, були BMW, Mercedes-Benz, Lexus та Land Rover.

«Ці чотири бренди охопили 86% первісних продажів розкішних авто», — додали в Укравтопромі.

Титул бестселера серед них дістався автомобілю Lexus LX 500d.

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Раніше Міністерство економіки опублікувало перелік марок авто, що підпадають під транспортний податок в 2024 році. Загалом 184 моделі таких марок: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

Сума податку становить 25 тис. грн. Сплатити його необхідно:

фізичним особам — протягом 60 днів після отримання повідомлення;

юридичним особам — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації

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Під податок підпадають автомобілі віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат.

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