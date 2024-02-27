В Україні планують стимулювати вітчизняний автопром — Finance.ua

В Україні планують стимулювати вітчизняний автопром Сьогодні 17:20 — Казна та Політика

В Україні планують стимулювати вітчизняний автопром

Найближчим часом уряд планує задіяти низку інструментів допомоги вітчизняному товаровиробнику.

Про це пише Укравтопром.

Що це за інструменти

Перший з них — це публічні закупівлі, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні».

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Додатковим стимулом, за його словами, буде активізація програми «Шкільний автобус» — закупівля 1,5 тис. автобусів українських виробників впродовж трьох років.

Другий інструмент, який озвучив прем'єр, це компенсації.

«У держбюджет на 2024 рік закладено 1 млрд грн на компенсацію коштів за придбану сільгосптехніку вітчизняного виробництва», — кажуть в Укравтопромі.

Планується поширити такий же механізм на спеціальну і будівельну, комунальну техніку тощо.

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«Це має стати стимулом, що вдихне нове життя в український автопром», — відзначив Шмигаль.

Нагадаємо, за даними Укравтопрому, у січні 2024 року найбільше купували нові авто в Києві та в Дніпропетровській області. Бестселером січня у столиці, Харківській та Одеській обл. став кросовер Renault Duster. Мешканці Київської обл. частіше зупиняли свій вибір на Škoda Scala. Січневим лідером ринку Дніпропетровщини був електромобіль Volkswagen ID.4.

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Впродовж січня в Україні було зареєстровано 2,7 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 16% від всіх вперше зареєстрованих у січні вживаних авто. Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці, становить 6,3 року.

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