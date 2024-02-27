В Україні планують стимулювати вітчизняний автопром — Finance.ua

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В Україні планують стимулювати вітчизняний автопром

Казна та Політика
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В Україні планують стимулювати вітчизняний автопром
В Україні планують стимулювати вітчизняний автопром
Найближчим часом уряд планує задіяти низку інструментів допомоги вітчизняному товаровиробнику.
Про це пише Укравтопром.

Що це за інструменти

Перший з них — це публічні закупівлі, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні».
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Додатковим стимулом, за його словами, буде активізація програми «Шкільний автобус» — закупівля 1,5 тис. автобусів українських виробників впродовж трьох років.
Другий інструмент, який озвучив прем'єр, це компенсації.
«У держбюджет на 2024 рік закладено 1 млрд грн на компенсацію коштів за придбану сільгосптехніку вітчизняного виробництва», — кажуть в Укравтопромі.
Планується поширити такий же механізм на спеціальну і будівельну, комунальну техніку тощо.
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«Це має стати стимулом, що вдихне нове життя в український автопром», — відзначив Шмигаль.
Нагадаємо, за даними Укравтопрому, у січні 2024 року найбільше купували нові авто в Києві та в Дніпропетровській області. Бестселером січня у столиці, Харківській та Одеській обл. став кросовер Renault Duster. Мешканці Київської обл. частіше зупиняли свій вибір на Škoda Scala. Січневим лідером ринку Дніпропетровщини був електромобіль Volkswagen ID.4.
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Впродовж січня в Україні було зареєстровано 2,7 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 16% від всіх вперше зареєстрованих у січні вживаних авто. Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці, становить 6,3 року.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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