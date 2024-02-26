Названо найцінніші автомобільні бренди світу — Finance.ua

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Названо найцінніші автомобільні бренди світу

Фондовий ринок
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Названо найцінніші автомобільні бренди світу
Названо найцінніші автомобільні бренди світу
Mercedes-Benz повернув собі позицію найціннішого автомобільного бренду у світі.
Про це повідомляє Укравтопром із посиланням на звіт Brand Finance.
«Згідно звіту Brand Finance, Mercedes-Benz повернув собі позицію найціннішого автомобільного бренду у світі. Його вартість зросла на 1%, до $59,4 млрд», — сказано в повідомленні.
Інфографіка: Укравтопром
Інфографіка: Укравтопром
Зазначається, що це свідчить про те, що бренд не лише зберіг свій преміальний статус, але й покращив свої операційні та фінансові показники.
Вартість Tesla знизилася на 12% до $58,3 млрд. З таким показником бренд посів другу сходинку рейтингу 2024 року.
Третю позицію зберіг за собою японський бренд Toyota, вартість якого в цьому році оцінена у $52,7 млрд.
Також до 10 найцінніших автомобільних брендів 2024 року потрапили Porsche, BMW, Volkswagen, Honda, Hyundai, Ford та Audi
Титул найсильнішого автомобільного бренду у світі залишився за виробником розкішних спортивних автомобілів Ferrari.
Bosch в цьому році став найціннішим і найсильнішим брендом автокомпонентів.
Нагадаємо, протягом 2023 року ціни на вживані електромобілі в Україні істотно знизилися — загалом на $3000.
Mercedes-Benz відкликає 250 тисяч автомобілів по всьому світу, починаючи з модельного року 2023. У автомобілях замінять деякі деталі через потенційні проблеми із запобіжниками, щоб попередити відмову двигуна та пожежі.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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