В Україні знизились ціни на вживані електромобілі Tesla: експерти назвали причини — Finance.ua

В Україні знизились ціни на вживані електромобілі Tesla: експерти назвали причини Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

В Україні знизились ціни на вживані електромобілі Tesla: експерти назвали причини

Протягом 2023 року ціни на вживані електромобілі в Україні істотно знизилися — загалом на $3000.

Про це свідчать результати дослідження експертів Інституту досліджень авторинку.

Дослідження буде проведене в рамках одного бренду — Tesla, оскільки саме ці автомобілі зараз кількісно лідирують на українському вторинному авторинку, крім того, зниження цін на ці авто, що належать до групи «преміум», найбільш помітне.

Топ марок електромобілів з пробігом, 2023 рік, Інфографіка: eauto.org.ua

З-поміж чотирьох основних моделей цього американського виробника, наймасовішою за підсумками торгів у 2023 році була Model 3. Roadster присутній в Україні в одному екземплярі, пікап Cybertruck поки ще не прибував.

Популярність окремих моделей Tesla та шляхи походження, Інфографіка: eauto.org.ua

Середні ціни, зазначені в оголошеннях про продаж легкових машин Tesla за рік знизилися від 20,2% на Model Y до 27,7% на Model S.

Динаміка середніх цін на вживані електрокари Tesla, Інфографіка: eauto.org.ua

На практиці це значить, що середня різниця, виражена у грошах, які запитували власники на початку 2023 року, та в його кінці, складає близько $10 000. Також «просіли» мінімальні ціни: зараз цілком реально відшукати Model S на ходу (перших випусків) за ціною від $15 000, значно новішу (проте дещо меншу за габаритами) Model 3 — від $20 000. Рік тому ці запити були на згадані $10 тис. вищими.

Чому Tesla дешевшає

Отже, істотне зниження цін на вживані електромобілі, зокрема Tesla, справді відбулося і частково продовжує відбуватися.

Причинами цього явища стало те, що значна частина ринку (80%) поповнюється аукціонними авто, на які за рік середня ставка зменшилася удвічі, збільшення пропозиції (та її потрійна перевага над попитом), а також природне старіння ранніх моделей.

Крім цього торік відбувалося зниження цін на нові авто Tesla, що теж мало вплив на вторинний ринок.

Нагадаємо, за даними Укравтопром, у січні український автопарк поповнили понад 3,5 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно торішнього січня попит на електромобілі зріс у 2,8 раза.

За даними Опендатабот, за весь 2023 рік в Україну ввезли рекордні 37 953 електрокари. Це у 4 рази більше, ніж у 2021 році, коли було імпортовано 8 996 електроавто.

Неважливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об'єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.