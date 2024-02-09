Ринок електрокарів в Україні: які моделі найчастіше купують українці — Finance.ua

Ринок електрокарів в Україні: які моделі найчастіше купують українці Сьогодні 19:04 — Технології&Авто

Ринок електрокарів в Україні: які моделі найчастіше купують українці

У січні український автопарк поповнили понад 3,5 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно торішнього січня попит на електромобілі зріс у 2,8 раза.

Про це пише Асоціація українських автомобілевиробників «Укравтопром».

Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 24% проти 23% у січні 2023 року.

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Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові авто — 3490 шт. (нових — 840 шт., уживаних — 2650 шт.). З 54 комерційних електромобілів новими були лише 4 авто.

Топ-5 нових електромобілів на ринку у січні 2024 року:

VOLKSWAGEN iD.4 — 286 од.;

BYD Song Plus- 83 од.;

HONDA eNS1 — 80 од.;

TOYOTA bZ4X — 56 од.;

NISSAN Ariya — 50 од.

Топ-5 січня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

NISSAN Leaf — 355 од.;

TESLA Model 3 — 309 од.;

TESLA Model Y — 242 од.;

VOLKSWAGEN e-Golf — 178 од.;

VOLKSWAGEN iD.4 — 169 од.

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