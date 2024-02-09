Ринок електрокарів в Україні: які моделі найчастіше купують українці — Finance.ua
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Ринок електрокарів в Україні: які моделі найчастіше купують українці

Технології&Авто
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Ринок електрокарів в Україні: які моделі найчастіше купують українці
Ринок електрокарів в Україні: які моделі найчастіше купують українці
У січні український автопарк поповнили понад 3,5 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно торішнього січня попит на електромобілі зріс у 2,8 раза.
Про це пише Асоціація українських автомобілевиробників «Укравтопром».
Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 24% проти 23% у січні 2023 року.

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Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові авто — 3490 шт. (нових — 840 шт., уживаних — 2650 шт.). З 54 комерційних електромобілів новими були лише 4 авто.
Топ-5 нових електромобілів на ринку у січні 2024 року:
  • VOLKSWAGEN iD.4 — 286 од.;
  • BYD Song Plus- 83 од.;
  • HONDA eNS1 — 80 од.;
  • TOYOTA bZ4X — 56 од.;
  • NISSAN Ariya — 50 од.
Топ-5 січня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
  • NISSAN Leaf — 355 од.;
  • TESLA Model 3 — 309 од.;
  • TESLA Model Y — 242 од.;
  • VOLKSWAGEN e-Golf — 178 од.;
  • VOLKSWAGEN iD.4 — 169 од.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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