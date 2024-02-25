Mercedes-Benz відкликає 250 тис. авто через можливий ризик пожежі та відмову двигуна — Finance.ua

Mercedes-Benz відкликає 250 тис. авто через можливий ризик пожежі та відмову двигуна
Mercedes-Benz відкликає 250 тисяч автомобілів по всьому світу, починаючи з модельного року 2023. У автомобілях замінять деякі деталі через потенційні проблеми із запобіжниками, щоб попередити відмову двигуна та пожежі.
Про це повідомляє Zeit.
Головною причиною анонсованого масштабного відкликання є проблеми із запобіжниками. Це може спричинити вихід з ладу двигуна та пожежонебезпеки. Представник Mercedes оголосив, що в якості запобіжного заходу на постраждалих автомобілях будуть замінені певні деталі.
Заплановане перебування в майстерні триватиме від двох до п’яти з половиною годин залежно від обладнання. Для замовників робота безкоштовна.
Це стосується моделей: AMG GT, C-Class, CLE, E-Class, EQE, EQS, GLC, S-Class і SL з 2023 модельного року.
Також на минулому тижні компанія Mercedes відкликала 75 тис. авто по всьому світу. Ця акція зачіпає E-Class, CLS та AMG GT. Потенційно несправне кріплення в моторному відсіку може призвести до підвищеного ризику пожежі. У всьому світі 75 159 автомобілів повинні бути доставлені в майстерні.
Поділитися новиною