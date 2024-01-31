Tesla відкликає 200 тис. авто у США через проблему з камерою заднього виду — Finance.ua
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Tesla відкликає 200 тис. авто у США через проблему з камерою заднього виду

Технології&Авто
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Tesla відкликає 200 тис. авто у США через проблему з камерою заднього виду
Tesla відкликає 200 тис. авто у США через проблему з камерою заднього виду
Tesla відкликає 200 тис. автомобілів у США через несправність камери заднього виду.
Про це повідомляє Engadget.
Проблема полягає в тому, що камера не включається, коли машина рухається заднім ходом. Причина несправності - збій у програмному забезпечені. Tesla опрацювала вже 81 відповідну скаргу.
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З огляду на це виробник відкликає деякі авто 2023 року, включаючи Model Y, Model S і Model X. Проблему вирішать завдяки оновленню програмного забезпечення, що формально називається відкликанням.
Tesla дізналася про ситуацію в грудні та ухвалила рішення про відкликання 12 січня. Компанія заявила, що їй невідомо про будь-які аварії, травми або смерті, пов’язані з цією несправністю.
За матеріалами:
mezha.media
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