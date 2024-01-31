Tesla відкликає 200 тис. авто у США через проблему з камерою заднього виду — Finance.ua

Tesla відкликає 200 тис. авто у США через проблему з камерою заднього виду 31.01.2024, 00:26 — Технології&Авто

Tesla відкликає 200 тис. авто у США через проблему з камерою заднього виду

Tesla відкликає 200 тис. автомобілів у США через несправність камери заднього виду.

Про це повідомляє Engadget.

Проблема полягає в тому, що камера не включається, коли машина рухається заднім ходом. Причина несправності - збій у програмному забезпечені. Tesla опрацювала вже 81 відповідну скаргу.

З огляду на це виробник відкликає деякі авто 2023 року, включаючи Model Y, Model S і Model X. Проблему вирішать завдяки оновленню програмного забезпечення, що формально називається відкликанням.

Tesla дізналася про ситуацію в грудні та ухвалила рішення про відкликання 12 січня. Компанія заявила, що їй невідомо про будь-які аварії, травми або смерті, пов’язані з цією несправністю.

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