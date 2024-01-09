Ризик аварій через Autopilot: Tesla відкликає понад 1,6 млн авто в Китаї — Finance.ua

Ризик аварій через Autopilot: Tesla відкликає понад 1,6 млн авто в Китаї
Tesla відкликала практично всі автомобілі, продані в Китаї. Це сталося через проблеми з системою Autopilot, які підвищують ризик аварій.
Про це повідомляє Bloomberg.
Йдеться про понад 1,6 млн авто, вироблених у період із серпня 2014 року до грудня 2023 року, включаючи Model 3 і Model Y місцевого виробництва та імпортовані моделі преміум-класу.
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Для них автовиробник випустить оновлення програмного забезпечення, що формально називається відкликанням.
Нагадаємо, що це — не перша подібна ситуація, з якою зіткнулася Tesla. Кілька подібних випадків трапилися лише в грудні минулого року.
Спершу Tesla оголосила, що оновить софт понад 2 млн машин у США через дефект автопілота. А невдовзі стало відомо, що компанія відкликає 120 тис. авто у США через проблему з безпекою дверей.
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