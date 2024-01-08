Tesla готує до оновлення свій найдешевший кросовер — Finance.ua

Tesla готує до оновлення свій найдешевший кросовер Сьогодні 01:28 — Технології&Авто

Tesla готує до оновлення свій найдешевший кросовер

Tesla Model Y — найдешевший кросовер американської компанії, що користується популярністю на ринку. Виробник готує до оновлення свій бестселер, щоб залишатися конкурентним.

Деталі стали відомі Carscoops.

Нову Tesla Model Y після модернізації буде представлено приблизно в середині 2024 року. Точних подробиць поки немає, але очікується, що в електромобілі частково змінять дизайн та доопрацюють інтер'єр.

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Рестайлінг можуть виконати в стилі нещодавно оновленої Tesla Model 3. У передній частині з’явилися нові горизонтальні фари простої форми в стилі старшої Model S та інший бампер з акуратним повітрозабірником внизу. Позаду з’явилися нові ліхтарі у формі клешні краба. Раніше багато автовиробників взяли на озброєння схожий елемент.

Нова Tesla Model 3 Standard Range RWD (задній привід) має збільшений до 513 км запас ходу. Повнопривідна Long Range AWD пропонує 629 км. Модернізована швидка зарядка дозволяє заповнити 282 км запасу ходу за 15 хвилин.

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