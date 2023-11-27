Toyota показала недорогих конкурентів Tesla Model 3 і Model Y: перші подробиці та фото — Finance.ua

Toyota показала недорогих конкурентів Tesla Model 3 і Model Y: перші подробиці та фото Вчора 23:24 — Технології&Авто

Toyota показала недорогих конкурентів Tesla Model 3 і Model Y: перші подробиці та фото

Електрична лінійка Toyota bZ буде розширена незабаром. Її поповнять седан і кросовер. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Прототипи майбутніх моделей дебютували на автосалоні в китайському Гуанчжоу. Місце їхньої презентації обрали не дарма — виробництво обох моделей налагодять саме в цьому місті на спільному підприємстві GAC-Toyota. Це дасть змогу істотно здешевити електрокари, їх стартова ціна становитиме близько $35 000.

Електромобілі Toyota bZ побудовані на платформі e-TNGA. Поки що їхні характеристики не розголошують, але відомо, що на цій архітектурі зараз будують електрокари потужністю до 313 к.с. і з запасом ходу до 600 км.

У автомобілів схожий дизайн з тоненькими діодними фарами і ліхтарями. Седан Toyota Comfortable Space сягає близько 5 м в довжину при колісній базі в 3 м, тобто він стане конкурентом Tesla Model 3.

Електрокросовер Toyota Enjoyable Space кине виклик Tesla Model Y. Він дещо компактніший: його довжина становить приблизно 4,8 м, а колісна база — 2,9 м.

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