Toyota привезе в Україну новий кросовер із витратою 5 л/100 км (фото) — Finance.ua
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Toyota привезе в Україну новий кросовер із витратою 5 л/100 км (фото)

Фондовий ринок
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Toyota привезе в Україну новий кросовер із витратою 5 л/100 км (фото)
Toyota привезе в Україну новий кросовер із витратою 5 л/100 км (фото)
На українському ринку з’явиться оновлений кросовер Toyota C-HR. Новинка у грудні дебютує в Європі, а в Україну прибуде у 2024 році. Про це повідомляється на офіційному сайті Toyota в Україні.
Автомобіль за розмірами можна порівняти з попередником, але побудований він на новій платформі. Дизайн кросовера виразнішим — з клиноподібним силуетом і великими кутами нахилу стійок даху. Передня частина моделі виконана в новому фірмовому стилі — із загостреним «носом» і тонкими світлодіодними фарами.
У салоні встановлено віртуальний щиток приладів і великий 12,3-дюймовий сенсорний екран. Крім того, автомобіль став просторішим усередині.
Оновлений Toyota C-HR буде доступний виключно в гібридному виконанні. У базовій версії встановлено 1,8-літровий бензиновий двигун і електромотор загальною потужністю 140 кінських сил. Середня витрата пального становить усього 4,8 л/100 км.
Ціну Toyota C-HR в Україні ще не оголошено, але відомо, що в ЄС кросовер коштує від 34 900 євро. Вже «у базі» машина має клімат-контроль, парктронік, камеру заднього виду, підігрів сидінь і керма, а також набір систем безпеки Toyota Safety Sense.
За матеріалами:
MMR
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