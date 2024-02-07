General Motors відкликає понад 300 тисяч авто через несправність задніх дверей — Finance.ua

General Motors відкликає понад 300 тисяч авто через несправність задніх дверей Вчора 22:44 — Технології&Авто

General Motors відкликає понад 300 тисяч авто через несправність задніх дверей

General Motors відкликає 323 232 автомобілі через проблему із задніми дверима, які можуть відірватися під час руху.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

У NHTSA зазначили, що виявлений дефект в автівках General Motors може створювати потенційну небезпеку на дорозі.

В адміністрації зазначили, що відкликанню підлягають деякі автомобілі Chevrolet Silverado 2500, 3500, GMC Sierra 2500 та 3500.

Нагадаємо, раніше General Motors заявила про наміри скоротити витрати на підрозділ роботаксі Cruise у 2024 році приблизно на $1 млрд.

Генеральна директорка GM Мері Барра пояснила, що оскільки попередні плани розширити роботу таксі Cruise до 20 міст зараз призупинені, GM не потрібно витрачатися на транспортні засоби та операційний персонал.

Укрінформ За матеріалами:

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