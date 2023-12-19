Недорогий електромобіль від General Motors за $23 000 виходить на глобальний ринок (фото) — Finance.ua

Недорогий електромобіль від General Motors за $23 000 виходить на глобальний ринок (фото) Сьогодні 03:01 — Технології&Авто

Недорогий електромобіль від General Motors за $23 000 виходить на глобальний ринок (фото), Фото: General Motors

Новий Wuling Bingo став «глобальною» моделлю — бюджетний електромобіль почали поставляти на експорт.

Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Першою країною за межами Китаю, де доступний новий Wuling Bingo, стала Індонезія. Пізніше модель має з’явитися і в інших країнах. До речі, продукція Wuling вже дісталася Європи і представлена в Україні.

Електромобіль доступний у версіях на 41 і 68 сил, Фото: General Motors

В Індонезії електромобіль Wuling Bingo виявився дорожчим, ніж у Китаї, але все одно залишається доступним. Хетчбек В-класу коштує в еквіваленті 23 000 — 26 300 доларів.

Нагадаємо, що новий Wuling Bingo розроблено за участю спеціалістів General Motors, адже американський концерн є співвласником китайського бренду разом із SAIC. Модель виявилася популярною на батьківщині, в Китаї — продають у середньому понад 20 000 авто на місяць.

У салоні бюджетного авто встановили два дисплеї, Фото: General Motors

Серед особливостей Wuling Bingo — два дисплеї в салоні та величезний двоспальний матрац, доступний за доплату. На вибір запропоновано версії потужністю 41 і 68 к. с., а запас ходу електрокара становить від 203 до 333 км.

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