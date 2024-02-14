Названо найпопулярніші нові авто в різних регіонах України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Названо найпопулярніші нові авто в різних регіонах України

Особисті фінанси
39
Названо найпопулярніші нові авто в різних регіонах України
Названо найпопулярніші нові авто в різних регіонах України, Фото: freepik.com
У січні 2024 року найбільше купували нові авто в Києві та в Дніпропетровській області.
Про це повідомляє Укравтопром.
«У січні 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Харківська та Одеська області», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Ці регіональні ринки забезпечили 58% продажів нових легковиків у січні.

Скільки авто придбали:

  • за місяць кияни придбали — 1346 нових авто;
  • мешканці Дніпропетровщини купили — 366 од.;
  • на Київщині було зареєстровано — 357 од.;
  • на Харківщині - 240 од.;
  • в Одеській обл. — 234 од.
Читайте також

Які авто обирали:

  • бестселером січня у столиці, Харківській та Одеській обл. став кросовер Renault Duster;
  • мешканці Київської обл. частіше зупиняли свій вибір на Škoda Scala;
  • січневим лідером ринку Дніпропетровщини був електромобіль Volkswagen ID.4.
За підсумками 2023 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.
Читайте також
Так, упродовж минулого року кияни придбали — 20 865 нових легкових авто. Мешканці Дніпропетровщини купили — 4987 нових авто. На Київщині було зареєстровано — 4875 од. В Одеській обл. — 3320 од. На Львівщині - 3130 од.
Крім того, за підсумками 2023 року в Україні купили майже 61 тис. нових легковиків на суму — понад 105,5 мільярдів гривень.
Нагадаємо, що страхування каско захистить ваш автомобіль від можливих збитків на дорогах. Каско покриває ризики ДТП, викрадення, стихійні лиха тощо. Можна оформити каско на б/у авто до 10 років або ж зробити каско на нове авто. А каско на Finance.ua — це коли не потрібно шукати, вибирати і читати договори кожної страхової. Потрібно тільки залишити 1 заявку і отримати 5 пропозицій в зручній порівняльній таблиці:

Хочу оформити каско 🚗

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.