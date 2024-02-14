Названо найпопулярніші нові авто в різних регіонах України — Finance.ua

Названо найпопулярніші нові авто в різних регіонах України Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Названо найпопулярніші нові авто в різних регіонах України, Фото: freepik.com

У січні 2024 року найбільше купували нові авто в Києві та в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє Укравтопром.

«У січні 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Харківська та Одеська області», — сказано в повідомленні.

Ці регіональні ринки забезпечили 58% продажів нових легковиків у січні.

Скільки авто придбали:

за місяць кияни придбали — 1346 нових авто;

мешканці Дніпропетровщини купили — 366 од.;

на Київщині було зареєстровано — 357 од.;

на Харківщині - 240 од.;

в Одеській обл. — 234 од.

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Які авто обирали:

бестселером січня у столиці, Харківській та Одеській обл. став кросовер Renault Duster;

мешканці Київської обл. частіше зупиняли свій вибір на Škoda Scala;

січневим лідером ринку Дніпропетровщини був електромобіль Volkswagen ID.4.

За підсумками 2023 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.

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Так, упродовж минулого року кияни придбали — 20 865 нових легкових авто. Мешканці Дніпропетровщини купили — 4987 нових авто. На Київщині було зареєстровано — 4875 од. В Одеській обл. — 3320 од. На Львівщині - 3130 од.

Крім того, за підсумками 2023 року в Україні купили майже 61 тис. нових легковиків на суму — понад 105,5 мільярдів гривень.

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