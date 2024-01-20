Які авто купують українці в залежності від регіону — Finance.ua

Які авто купують українці в залежності від регіону Сьогодні 19:42 — Особисті фінанси

Які авто купують українці в залежності від регіону

За підсумками 2023 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Скільки авто придбали:

упродовж року кияни придбали — 20 865 нових легкових авто;

мешканці Дніпропетровщини купили — 4987 нових авто;

на Київщині було зареєстровано — 4875 од.;

в Одеській обл. — 3320 од.;

на Львівщині - 3130 од.

Які марки авто обирали

На ринках Києва, Дніпропетровської обл. та Одещини бестселером року став компактний кросовер Renault Duster.

На Київщині титул лідера здобув електромобіль Volkswagen ID.4.

У Львівській обл. найбільшим попитом користувався кросовер Toyota RAV-4.

Ринок вживаних легковиків

Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків у минулому році продемонстрували:

Львівська обл. — 25 370 од.;

м. Київ — 16 019 од.;

Вінницька обл. — 15 473 од.;

Дніпропетровська обл. — 12 560 од.;

Київська обл. — 12 161 од.

На цих ринках, окрім Дніпропетровської обл., найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону був Volkswagen Golf. А на Дніпропетровщині першість віддали Renault Megane.

Нагадаємо, у грудні 2023 року український автопарк поповнили понад 4,6 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що майже утричі більше, ніж роком раніше.

За минулий рік в Україні сервісні центри МВС провели 2 124 280 реєстраційних операцій із транспортними засобами. У 2023 році було вперше зареєстровано 411 311 транспортних засобів. Із них 138 256 нових. Решта 1 574 713 реєстраційних дій стосувались транспортних засобів які вже знаходились в Україні.

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