Які авто купують українці в залежності від регіону — Finance.ua

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Які авто купують українці в залежності від регіону

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Які авто купують українці в залежності від регіону
Які авто купують українці в залежності від регіону
За підсумками 2023 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.
Про це повідомляє «Укравтопром».

Скільки авто придбали:

  • упродовж року кияни придбали — 20 865 нових легкових авто;
  • мешканці Дніпропетровщини купили — 4987 нових авто;
  • на Київщині було зареєстровано — 4875 од.;
  • в Одеській обл. — 3320 од.;
  • на Львівщині - 3130 од.

Які марки авто обирали

На ринках Києва, Дніпропетровської обл. та Одещини бестселером року став компактний кросовер Renault Duster.
На Київщині титул лідера здобув електромобіль Volkswagen ID.4.
У Львівській обл. найбільшим попитом користувався кросовер Toyota RAV-4.

Ринок вживаних легковиків

Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків у минулому році продемонстрували:
  • Львівська обл. — 25 370 од.;
  • м. Київ — 16 019 од.;
  • Вінницька обл. — 15 473 од.;
  • Дніпропетровська обл. — 12 560 од.;
  • Київська обл. — 12 161 од.
На цих ринках, окрім Дніпропетровської обл., найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону був Volkswagen Golf. А на Дніпропетровщині першість віддали Renault Megane.
Нагадаємо, у грудні 2023 року український автопарк поповнили понад 4,6 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що майже утричі більше, ніж роком раніше.
За минулий рік в Україні сервісні центри МВС провели 2 124 280 реєстраційних операцій із транспортними засобами. У 2023 році було вперше зареєстровано 411 311 транспортних засобів. Із них 138 256 нових. Решта 1 574 713 реєстраційних дій стосувались транспортних засобів які вже знаходились в Україні.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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