За рік український ринок електромобілів зріс майже втричі (інфографіка) — Finance.ua

За рік український ринок електромобілів зріс майже втричі (інфографіка) Сьогодні 14:36 — Технології&Авто

У грудні 2023 року український автопарк поповнили понад 4,6 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що майже утричі більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє Укравтопром.

З цієї кількості легкових — понад 4,5 тис. та 78 комерційних.

Всього за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто, з нульовим рівнем викидів або у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком. Легкових — понад 36,8 тис. од, комерційних — 770 од.

Окрім загального зростання ринку електромобілів відбулося зростання на ньому частки нових машин.

Якщо у 2022 році в реєстраціях BEV частка нових авто становила 17%, то за підсумками минулого року — майже 20%.





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Довідка Finance.ua:

У 2023 році порівняно з 2022 роком продаж нових легкових автомобілів збільшився на 60,6% до майже 61 тис. одиниць.

Серед нових легкових автомобілів у 2023 році найбільшим попитом користувалися машини марки Toyota — 10 197 зареєстрованих автомобілів. На другому місці — легкові автомобілі марки Renault (5 790 зареєстрованих автомобілів), третє місце в рейтингу займають автомобілі Volkswagen (5 627 авто),

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