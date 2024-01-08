У 2023 році продаж нових легкових автомобілів збільшився на 60,6% — Finance.ua

У 2023 році продаж нових легкових автомобілів збільшився на 60,6% Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

У 2023 році продаж нових легкових автомобілів збільшився на 60,6%

У 2023 році порівняно з 2022 роком продаж нових легкових автомобілів збільшився на 60,6% до майже 61 тис. одиниць.

Про це йдеться у повідомленні асоціації «Укравтопром».

Серед нових легкових автомобілів у 2023 році найбільшим попитом користувалися машини марки Toyota — 10 197 зареєстрованих автомобілів.

На другому місці — легкові автомобілі марки Renault (5 790 зареєстрованих автомобілів),

третє місце в рейтингу займають автомобілі Volkswagen (5 627 авто),

четверту позицію — автомобілі марки Skoda (4 938 авто),

п’яту — BMW (4 128 авто),

шосту — Hyundai (2 945 авто),

сьому — Mercedes-Benz (2 543 авто),

восьму — Suzuki (2 396 авто),

дев’яту — Mazda (2 252 авто),

десяту — Nissan (1 975 авто).

Найбільш продаваним автомобілем у 2023 році був Renault Duster (продано 5 445 автомобілів).

У 2022 році порівняно з 2021 роком продаж нових легкових автомобілів скоротився на 63% до 37,9 тис. одиниць.

Нагадаємо, з 2024 року на українських дорогах камер автофіксації стало на 50 більше. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Камери автофіксації з’явилися в Києві та 13 областях України. Більшість із них (31 шт.) — повністю нові, а роботу 19 комплексів відновили. Їх встановили як на трасах, так і в населених пунктах.

Довідка Finance.ua:

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