У 2023 році продаж нових легкових автомобілів збільшився на 60,6% — Finance.ua

У 2023 році продаж нових легкових автомобілів збільшився на 60,6%
У 2023 році порівняно з 2022 роком продаж нових легкових автомобілів збільшився на 60,6% до майже 61 тис. одиниць.
Про це йдеться у повідомленні асоціації «Укравтопром».
Серед нових легкових автомобілів у 2023 році найбільшим попитом користувалися машини марки Toyota — 10 197 зареєстрованих автомобілів.
На другому місці — легкові автомобілі марки Renault (5 790 зареєстрованих автомобілів),
третє місце в рейтингу займають автомобілі Volkswagen (5 627 авто),
четверту позицію — автомобілі марки Skoda (4 938 авто),
п’яту — BMW (4 128 авто),
шосту — Hyundai (2 945 авто),
сьому — Mercedes-Benz (2 543 авто),
восьму — Suzuki (2 396 авто),
дев’яту — Mazda (2 252 авто),
десяту — Nissan (1 975 авто).
Найбільш продаваним автомобілем у 2023 році був Renault Duster (продано 5 445 автомобілів).
У 2022 році порівняно з 2021 роком продаж нових легкових автомобілів скоротився на 63% до 37,9 тис. одиниць.
Нагадаємо, з 2024 року на українських дорогах камер автофіксації стало на 50 більше. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Камери автофіксації з’явилися в Києві та 13 областях України. Більшість із них (31 шт.) — повністю нові, а роботу 19 комплексів відновили. Їх встановили як на трасах, так і в населених пунктах.
Довідка Finance.ua:
- у Британії оголосили фіналістів премії Car Design Peoples Awards 2023. Журі конкурсу визначили найкрасивіші нові автомобілі. За перемогу в номінації «Найкращий дизайн серійного автомобіля 2023 року» боролися одразу 10 моделей. Лідером цього року став електромобіль Polestar 4;
- за даними Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), станом на листопад на електрифіковані транспортні засоби (повністю електричні моделі, гібриди або повні гібриди) припадає понад 47,6% усіх нових реєстрацій легкових автомобілів у ЄС, порівняно з 43% за той самий період минулого року.
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