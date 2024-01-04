Названо найкрасивіші автомобілі 2023 року на думку британців (фото) — Finance.ua

Названо найкрасивіші автомобілі 2023 року на думку британців (фото) Сьогодні 06:22 — Технології&Авто

Названо найкрасивіші автомобілі 2023 року на думку британців (фото)

У Британії оголосили фіналістів премії Car Design Peoples Awards 2023. Журі конкурсу визначили найкрасивіші нові автомобілі. Про це розповіли на сайті AutoExpress.

У 2023 році премію Car Design Peoples Awards поповнили дві нові номінації — «Дизайн концепт-кара року» і «За життєві досягнення». Остання нагорода присуджується людям, які зробили найбільший внесок у розвиток автоіндустрії.

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Переможців визначає комісія з 16 знаменитих дизайнерів. Цього року до складу журі увійшли директор з дизайну Jaguar Land Rover Массімо Фрасселла і керівник відділу дизайну інтер'єрів Volvo Cars Ліза Рівз.

За перемогу в номінації «Найкращий дизайн серійного автомобіля 2023 року» боролися одразу 10 моделей. Лідером цього року став електромобіль Polestar 4. Експерти відзначили деякі сміливі рішення новинки, включно з роздільними фарами та відсутністю заднього скла.

Нагороду «Дизайн концепт-кара року» присудили Dacia Manifesto. Це компактний позашляховий електромобіль із футуристичним дизайном. Концепт-кар зміг випередити моделі Citroen Oli та Mercedes Vision One-Eleven.

У номінації «За життєві досягнення» перемогу здобув перший керівник General Motors Design Ед Велберн. У 2016 році він пішов на пенсію у віці 65 років, пропрацювавши в компанії понад 40 років.

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