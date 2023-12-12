10 найкращих моделей автомобілів німецького виробництва — Finance.ua

10 найкращих моделей автомобілів німецького виробництва Сьогодні 03:49 — Технології&Авто

Німеччина — один із популярних напрямків для купівлі вживаних автомобілів. Ринок нових німецьких автомобілів у нашій країні не здатний задовольнити потреби всіх без винятку, причому ціни у дилерів часто непристойно високі.

На цей час у Німеччині працює не менше ніж 20 заводів, що випускають автомобілі, серед яких відомі всьому світу Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen, Porsche. Купують автомобілі традиційним способом та на спеціалізованих аукціонах. Таким чином, можна купити якісний автомобіль, який експлуатувався тільки в Німеччині, обравши найкращу пропозицію.

Експерти порталу avtosota.com розповіли про найкращі марки та моделі, які можна пригнати. Зустрічайте наш ТОП-10 вживаних автомобілів з Німеччини.

Volkswagen Golf

На думку користувачів, найуспішнішою версією Volkswagen Golf є четверта. Втім, часом таку думку називають суб'єктивною. Узагальнивши думки різних користувачів та експертів, можна зробити такі висновки про переваги автомобілів цієї моделі:

хороша стійкість та керованість на поворотах і високій швидкості;

висока посадка;

виглядає компактно, але при цьому салон просторий; достатньо місця для пасажирів на задніх сидіннях;

витрата палива у міському циклі — 9−10 літрів на 100 км;

підвіска розрахована на пересування досить різними покриттями, має середню жорсткість;

місткий багажник: у хетчбека — до 1305 літрів (зі складеними кріслами), в універсала — до 1495 літрів.

BMW 3 Series

Автомобіль з ефектним інтер'єром. Кузов стійкий до зовнішніх впливів, метал надійно захищений від корозії та витримує навіть агресивні компоненти, які можуть бути присутніми на дорозі. Навіть при появі сколів іржа на кузові нен з’явиться. У третій серії під капотом може бути встановлений бензиновий або дизельний двигун. І ті, й інші представлені великою кількістю силових агрегатів. Найслабший із бензинових має потужність 136 к. с., а найпотужніший — 302 к. с. Дизельні силові установки дещо слабші: їхня потужність варіюється від 120 до 242 к. с.

Ця модель є однією з найпопулярніших у світі. Одними з найважливіших переваг є динаміка та управління. Цей автомобіль створений для тих, хто любить їздити швидко та з комфортом. Потужні двигуни дозволяють розігнати автомобіль до 100 км/год за лічені секунди. Ефективна система управління дозволяє виконувати маневри легко та плавно навіть на найскладніших дорогах. Водій почувається впевнено та повною мірою контролює автомобіль.

Mercedes-Benz C-Class

Відповідаючи на запитання, які авто вигідно пригнати з Німеччини, ми просто повинні були розповісти про цю машину. Ця модель є законодавцем моди сегмента компактних преміальних автомобілів. На нього рівняються всі, але поки що нікому не вдалося випередити його. Цю машину можна охарактеризувати як виключно комфортну та безпечну, за що потрібно заплатити досить велику суму навіть у випадку з автотранспортом.

Коли говорять про Mercedes-Benz C-Class, згадують про пневматичну підвіску, семиступінчасту трансмісію, комплект активної безпеки. За технічною надійністю цей клас має коефіцієнт несправності 1,6 на 1000 автомобілів. Причому навіть ті дрібні неприємності, з якими доводилося стикатися автомобілістам, наприклад із замком запалювання або акумулятором, залишилися в минулому.

З віком надійність автомобіля дещо падає, але загалом залишається високою. Серед 4−5-річних машин у середньому за категорією у моделі частка відмов становить 10,3%, а серед 6−7-річних — 16,2%. Цей автомобіль точно не розчарує нового власника і довго радуватиме його своїми основними перевагами: презентабельним екстер'єром, внутрішнім оздобленням, хорошими ходовими якостями.

Audi A4

Автомобіль з агресивним дизайном, який обов’язково виділиться у великому потоці автомобілів. Машина має ідеальні пропорції кузова та виразні лінії. Передня частина виглядає агресивно за рахунок решітки радіатора, а задні ліхтарі створюють ілюзію того, що корми практично невагомі.

У салоні оздоблення бездоганної якості та висока якість складання. Передня панель з великими клавішами керування та класичним компонуванням. Кермове колесо — триспицеве зі зручним захватом, але без мультифункцій. Важіль коробки перемикається прямо, є режим ручного вибору передач. Покази панелі приладів добре читаються, а по центру інструментарію розташований монітор бортового комп’ютера.

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Крісла комфортні, оснащені валиками бічної підтримки та регулюються за допомогою електроприводу. У центрі встановлено великий підлокітник. Багажне відділення прямокутної форми, тому дуже зручне для перевезення вантажів. Об'єм багажника — 460 літрів.

Porsche 911

Топова модель, яку мріють осідлати всі шанувальники цього автомобільного бренду. У машині можна прибрати верх і мчати назустріч вітру. Сьогодні автомобілі Porsche можна придбати майже в кожній країні, а шістдесят років тому вони продавалися лише в Німеччині та Голландії, яка стала першою країною, куди бренд експортував свою продукцію.Серед основних особливостей і переваг автомобіля:

як силова установка використовується шестициліндровий мотор з подвійним турбонаддувом потужністю 450 к.с.;

оснащується восьмиступінчастим роботом із двома зчепленнями;

є дві версії авто: повно- та задньопривідна;

до 100 км/год автомобіль розганяється за 3,8 секунди;

максимальна швидкість — 306 км/год;

тканинний верх складається за 12 секунд;

відкривати та закривати дах можна на швидкості до 50 км/год;

оснащується системою нічного бачення, системою автоматичного гальмування, виявлення об'єктів, що рухаються, автопарковкою, круїз-контролем тощо.

Volkswagen Passat

Один з найвідоміших автомобілів, який з кожним поколінням стає все більш стильним. В останній версії виглядає досить модно й навіть дещо агресивно і чимось нагадує то БМВ, то Ауді.

Основою для авто в останній версії є модульна платформа MQB, що позитивно вплинуло на керованість машини. Як опція доступні електронні амортизатори, які мають можливість регулювання ступеня стиснення підвіски. Для виготовлення кузова використовується сталь високої міцності, що дозволило зменшити вагу автомобіля, зробити його дешевшим у виготовленні.

В інтер'єрі, як завжди, найпередовіші матеріали. У новій версії багато перекочувало з інших моделей VW, наприклад блок управління клімат-контролем, кнопки з важелем перемикання передач, кермо. Навіть на великій швидкості в салоні тихо та затишно.

BMW 5 Series

BMW п’ятої серії зробить вас господарем трафіку, і при цьому ви зможете безпечно маневрувати. У машині дотриманий баланс між керованістю, яка наближена до спортивної, та комфортом під час їзди на долекі дистанції.

Машина призначена для траси. Завдяки довгій базі, широкій колії та великій масі практично унеможливлюються такі ефекти при русі, як розгойдування на поперечній хвилі дороги. Довга база компенсує багато нерівностей дороги, які не може компенсувати пружинна підвіска.

У салоні дуже комфортно через гарне шумопоглинання, плюс до цього машина дуже проста в керуванні. Екстер'єр виконаний у фірмовому стилі. У передній частині встановлена «агресивна» оптика та оригінальна радіаторна решітка. В автомобілі реалізовано систему автоматичного перемикання на ближнє світло за наявності зустрічних транспортних засобів.

Mercedes-Benz E-Class

Автомобілі бізнес-класу, що випускаються з 1993 року. На цей момент випущено 5 поколінь. Літера «E» дісталася цій серії від системи впорскування палива, яка була вперше реалізована у них. Як силові установки використовуються бензинові, дизельні та газові двигуни.

П’ятимісні модифікації — це чотиридверні седани та п’ятидверні універсали. З п’ятимісних варіантів представлений чотиридверний седан, п’ятидверний універсал. Також є дводверне купе та дводверний кабріолет з місцями для чотирьох осіб. Випускається з автоматичною, механічною, роботизованою коробкою передач. Технічні характеристики залежать від модифікації та комплектації. Об'єм двигуна складає 1,8 — 6,3 літра, потужність досягає 612 к. с. Витрата палива містом може становити 2,5 — 19 літрів на 100 кілометрів. До 100 км/год розганяється за 3,4−23 секунди. Об'єм багажника — від 249 до 695 літрів.

Audi A6

Середньорозмірний чотиридверний седан преміум-класу з будь-якою на вибір трансмісією: механікою, автоматом, варіатором або роботизованою КПП. Оснащений двома поперечними важелями спереду та багатоважільною підвіскою ззаду. Обладнується, залежно від версії, телескопічними амортизаторами, жорсткішими стійками, пневматичною системою.

Автомобіль має до 530 літрів корисного простору для багажу. Це дозволить перевозити досить велику поклажу під час далеких поїздок. Нова версія має більш агресивний дизайн і є статусним автомобілем, який завжди виділятиметься в потоці конкурентів. Для оформлення салону використовують розкішні матеріали, ергономіка продумана до дрібниць. Силова установка здатна подарувати справжнє задоволення від водіння — вона технологічна, потужна та створена у найкращих традиціях німецького автопрому.

Porsche Cayenne

Відповісти на запитання, яке авто вигідно пригнати з Німеччини, можна одним словом — Cayenne. Це преміальний німецький автомобіль, у якого є всі атрибути дорогого авто: шкіра, алькантара, високоякісний пластик, багато моніторів і кнопок, навігація, клімат-контроль для кожного ряду крісел та багато іншого.

Автомобіль має величезний багажник, об'єм якого варіюється від 670 до 1780 літрів. У поєднанні з багатим інтер'єром це робить машину універсальною, яка може стати сімейним автомобілем, але чудово підходить і для стрітрейсера.

Автомобіль зібраний на платформі Туарега, що дозволяє пережити цікаві відчуття за кермом Cayenne. Авто вийшов стрімкий, стійкий і дасть фору багатьом конкурентам навіть на перегоновому треку.

У кожній версії з’являються технології, які роблять цей автомобіль ще привабливішим. Наприклад, у модифікації «турбо» використовується пневмопідвіска, яка може автоматично зменшувати кліренс до 187 мм. Просвіт залежить від швидкос ті руху транспорту, але може змінюватись і вручну.

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Avtosota За матеріалами:

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