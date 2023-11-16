Найкомпактніший спорткар BMW повністю розсекретили до прем'єри (фото) — Finance.ua

Найкомпактніший спорткар BMW повністю розсекретили до прем'єри (фото) Сьогодні 06:21 — Технології&Авто

Новий хетчбек BMW 1 Series отримає заряджену версію M135i. Новинка отримає агресивний кузовний обвіс і потужний двигун. Про це розповіли на сайті BMW Blog.

BMW M135i вже кілька разів помічали під час тестів на дорогах. Прототип прикритий камуфляжем, але всі ключові зміни можна розгледіти.

Спереду встановлять оновлені фари та збільшену решітку радіатора. На бампері розмістять кілька повітрозабірників.

Ззаду з’являться чотири вихлопні патрубки та масивний дифузор. Також буде оновлена задня оптика.

В інтер'єрі також очікується кілька змін. Зокрема, хетчбек отримає збільшений дисплей інформаційно-розважальної системи під управлінням iDrive 9.

Новий BMW M135i оснастять 2,0-літровим турбованим двигуном потужністю близько 320 к.с. і 400 Нм крутного моменту. Він працюватиме в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займатиме близько 4,5 секунди. Максимальна швидкість становитиме 250 км/год.

Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.