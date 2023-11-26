Audi показала останній ТТ (фото) — Finance.ua
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Audi показала останній ТТ (фото)

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Audi показала останній ТТ (фото)
Audi показала останній ТТ (фото)
Audi ТТ, представлена на Франкфуртському автосалоні в 1995 році, надійшла у продаж через три роки у вигляді купе, а в 1999 році світ побачив родстер. Через понад 25 років виробництва та три покоління з конвеєра зійшов останній Tourist Trophy. Його зібрали на заводі Audi в Угорщині.
З 18 лютого 1998 року по 10 листопада 2023 року Audi зібрала загалом 662 762 автомобілі. Останнім стало купе TTS з 2,0-літровим бензиновим турбодвигуном та повним приводом Quattro. У автомобільному світі, де домінують кросовери та позашляховики, дехто вважає справжнім дивом той факт, що TT вдалося проіснувати чверть століття.
Востаннє третє покоління оновлювали у 2021 році. Остання генерація моделі пропонувалась із двигунами потужністю від 180 до 420 кінських сил.
Що стосується майбутнього, то в Audi припустили, що одного разу TT може повернутися як електромобіль, але рішення ще не прийняте.
За матеріалами:
MMR
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