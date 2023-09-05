Mercedes-Benz показав універсал Е-класу для поганих доріг — Finance.ua

Mercedes-Benz показав універсал Е-класу для поганих доріг Сьогодні 23:23 — Технології&Авто

Mercedes-Benz показав універсал Е-класу для поганих доріг

Позашляхові елементи дизайну Mercedes-Benz E-Class All-Terrain включають унікальну передню решітку радіатора, спеціальні бампери, глянцевий хромований передній і задній захист днища, а також темно-сірі накладки колісних арок.

З повним приводом 4MATIC, збільшеним дорожнім просвітом завдяки пневматичній підвісці AIRMATIC у стандартній комплектації, а також програмою водіння бездоріжжям новий E-Class All-Terrain легко проїжджатиме не лише асфальтові, але й ґрунтові дороги. Додатково для цих потреб універсал обладнаний «прозорим капотом», як частина камери 360°.

Новий E-Class All‑Terrain святкує свою світову прем'єру на IAA Mobility у Мюнхені, доповнюючи сімейство E-Class. Він почне надходити в дилерські центри з першого кварталу 2024 року.

Порівняно зі звичайним E-Class Estate, модель All-Terrain більша лише за висотою. Він має майже таку ж довжину — 4950 міліметрів. Новий E-Class All-Terrain на 28 мм ширший за попередню модель. Це робить подорож ще комфортнішою для пасажирів на задньому сидінні, які тепер мають 1519 мм місця для ліктів. Колісна база зросла на 22 мм до 2961 мм, що створює більше місця для колін і ніг ззаду.

Спортивна задня частина приховує вантажі об'ємом від 615 до 1830 літрів (модель з підзарядкою від електромережі: 460−1675 літрів). Спинки сидінь складаються в пропорції 40:20:40. Ними керують за допомогою двох кнопок зліва та справа від спинки заднього сидіння. Задні двері EASY-PACK стандартні.

Новий E-Class All-Terrain стандартно оснащений пневматичною підвіскою AIRMATIC. Ця система поєднує пневматичну підвіску з адаптивними амортизаторами ADS+ для максимальної чутливості. Характеристики амортизаторів автоматично змінюються на кожному окремому колесі на стадіях стиснення та відскоку. Складна сенсорна технологія та алгоритми адаптують амортизатори до поверхні дороги, щоб удар від зіткнення з нерівністю, наприклад, однією шиною, не поширювався на всю вісь і салон.

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Завдяки повному контролю рівня AIRMATIC підтримує постійний дорожній просвіт незалежно від навантаження автомобіля, пристосовуючись до умов за потреби. Щоб зменшити опір повітря та підвищити економію палива, при роботі в програмі водіння COMFORT автомобіль автоматично опускається на 15 міліметрів, коли швидкість досягає 120 км/год.

З моменту виходу на ринок існує три варіанти приводу: дизель, бензин та гібридна версія. Моделі з ДВЗ оснащені чотири- та шестициліндровими двигунами сімейства модульних двигунів Mercedes-Benz (FAME). Дизельний і бензиновий варіанти є м’якими гібридами. Нова батарея підвищила потужність електродвигуна з 15 до 17 кВт, а крутний момент наддуву — до 205 Нм.

Електрична потужність 95 кВт (129 к.с.) і повністю електричний запас ходу до 100 кілометрів (WLTP) дозволять водіям гібридної моделі з підзарядкою від електромережі здійснювати подорожі без використання двигуна внутрішнього згоряння — навіть у режимі бездоріжжя. Висока питома потужність гібридного приводу забезпечується синхронним двигуном із постійним внутрішнім ротором.

Піковий крутний момент 440 Нм електродвигуна готовий до роботи з самого початку, що забезпечує високу маневреність під час руху разом із динамічними характеристиками водіння. Повна електрична потужність доступна до 140 км/год, після чого швидкість плавно обмежується. Високотехнологічною особливістю є інтелектуальний електромеханічний підсилювач гальм. Це гарантує, що гальмівна система поєднує електричну рекуперацію з гідравлічним гальмом для максимальної ефективності.

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