Mercedes-Benz показав нові будинки на колесах — Finance.ua

Mercedes-Benz показав нові будинки на колесах Сьогодні 03:31 — Технології&Авто

Mercedes-Benz показав нові будинки на колесах

На виставці Caravan Salon Дюссельдорфі Mercedes-Benz виступив з солідною експозицією своїх концептуальних і вже реально створених кемпер-машин.

Акумуляторна версія будинку на колесах у німецького виробника може з’явитися лише через три роки. А поки до послуг шанувальників караванінгу модернізований V-клас Marco Polo, T-клас з кемпінговим модулем і позашляхові кемпери-спринтери.

Чистий електричний привід поки повільно проникає в сегмент мобільного житла для подорожей, але розробки вже активно ведуться у всіх розмірних групах, про що провідні менеджери Mercedes-Benz розповіли на спеціалізованій виставці в Дюссельдорфі. Кемпери електротягового сегмента були подані окремою розширеною темою.

Базовою має стати платформа VAN. EA, яку бренд оприлюднив кілька місяців тому як заплановану технічну основу для середніх і великих електричних фургонів. Це прямий натяк на клас V, тобто «Спринтер».

Комерційні транспортні засоби на платформі VAN. EA з’являться не раніше 2026 року. Деталей щодо цього мало, але Mercedes не приховує, що хоче у цій темі працювати з міжнародними партнерами «для розробки нового стандарту електричних транспортних засобів відпочинку».

Автовиробник не лише ділився планами, але й також показав модернізований V-клас Marco Polo. Там можна помітити незначні відмінності в дизайні переднього і заднього бамперів. В очі кидаються нові фари, диски та інший асортимент фарб.

Щодо інтер'єру, то тут поставили нові 12,3-дюймові дисплеї, з’явилися сучасніше кермо з підігрівом і оновлена центральна консоль. Освітлення салону тепер масштабніше за кількістю світильників, а навігація пропонує доповнену реальність.

У кемпера стане в нагоді нова функція пневматичної підвіски — можливість автоматичного вирівнювання автомобіля в горизонтальне положення, якщо автомобіль стоїть на «трохи нерівній місцевості».

Фото: Mercedes-Benz

Фото: Mercedes-Benz

Підйомний дах Marco Polo з розкладним ліжком для двох уже стає класикою, як і двоспальне ліжко, що трансформується з заднього сидіння. Кухня пропонує розкладний стіл, плиту, мийку, холодильник та шафи.

Серед них — тривісний інтеграл від шведської компанії Kabe, напівінтеграл із носовою частиною та технологією спринтер, піднятий спринтер із повним приводом та позашляховими шинами, який отримав підйомний дах та житловий відсік у задню частину автомобіля.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.