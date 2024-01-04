В Україні запрацювали 50 нових камер автофіксації: де вони розташовані — Finance.ua
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В Україні запрацювали 50 нових камер автофіксації: де вони розташовані

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В Україні запрацювали 50 нових камер автофіксації: де вони розташовані
В Україні запрацювали 50 нових камер автофіксації: де вони розташовані
Національна поліція продовжує розширювати мережу камер автоматичної фотофіксації порушень ПДР. З 2024 року на українських дорогах їх стало на 50 більше.
Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Камери автофіксації з’явилися в Києві та 13 областях України. Більшість із них (31 шт.) — повністю нові, а роботу 19 комплексів відновили. Їх встановили як на трасах, так і в населених пунктах.
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Як і раніше, у патрульній поліції публікують адреси камер автофіксації. І нагадують, що штраф за перевищення дозволеної швидкості на 20 км/год і більше становить 340 гривень, а на 50 км/год і більше — 1700 гривень.

Вінницька область

Запрацює вперше 1 комплекс:

  • на 417 км+815 автодороги М-30, напрямок приладу с. Чаульське.

Відновлюють роботу 2 комплекси:

  • на 294 км+567 автодороги М-21, напрямок приладу м. Житомир;
  • на 294 км+619 автодороги М-21, напрямок приладу м. Вінниця.

Волинська область

Запрацює вперше 1 комплекс:

  • на 97 км+990 автодороги Н-22, напрямок приладу вул. Лісна.

Житомирська область

Запрацюють вперше 2 комплекси:

  • на 190 км+150 автодороги М-21, напрямок приладу м. Бердичів;
  • на 247 км+134 автодороги М-06, напрямок приладу м. Київ.

Дніпропетровська область

Запрацюють вперше 2 комплекси:

  • м. Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14, напрямок приладу вул. Виноградна;
  • просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14 (навпроти), напрямок приладу вул. Співдружності.

Закарпатська область

Запрацює вперше 1 комплекс:

  • на 226 км+887 автодороги Н-13, напрямок приладу м. Ужгород.

Івано-Франківська область

Запрацюють уперше 4 комплекси:

  • на 322 км+566 автодороги Н-09, напрямок приладу вул. Богдана Хмельницького;
  • на 120 км+854 автодороги Н-10, напрямок приладу м. Івано-Франківськ;
  • на 124 км+050 автодороги Н-10, напрямок приладу с. Отинія;
  • на 66 км+610 автодороги Н-10, напрямок приладу с. Пійло.
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Київ

Відновлює роботу 1 комплекс:

  • просп. Броварський/ст. м. Лівобережна, напрямок приладу ст. м. Лівобережна.

Київська область

Запрацюють уперше 4 комплекси:

  • на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок приладу м. Київ;
  • на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок приладу м. Чернігів;
  • г. Бориспіль, вул. Броварська, 1-А, напрямок приладу вул. Глібова;
  • г. Бориспіль, вул. Київський шлях, 2-Б, напрямок приладу вул. Чуматька.

Відновлюють роботу 3 комплекси:

  • на 35 км+352 автодороги М-05, напрямок приладу с. Велика Солтанівка;
  • на 28 км+450 автодороги М-05, напрямок приладу с. Віта-Поштова;
  • на 46 км+050 автодороги М-06, напрямок приладу с. Калинівка.

Львівська область

Запускається вперше 1 комплекс:

  • на 66 км+283 автодороги М-09, напрямок напрямку приладу с. Ясенівці.

Відновлюють роботу 4 комплекси:

  • м. Львів, вул. Стрийська, 35, напрямок напрямку приладу вул. Івана Чмоли;
  • на 447 км+803 автодороги М-06, напрямок напрямку приладу м. Броди;
  • на 3 км+064 автодороги Н-17, напрямок приладу м. Луцьк;
  • на 4 км+898 автодороги Н-17, напрямок приладу м. Луцьк.

Миколаївська область

Запрацюють уперше 6 комплексів:

  • м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9-Т, напрямок приладу пер. Парковий;
  • м. Миколаїв, просп. Героїв України, 55, напрямок приладу пров. Київський;
  • м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 13, напрямок приладу Одеське шосе;
  • м. Миколаїв, просп. Центральний, 96, напрямок приладу вул. Садова;
  • м. Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-А, напрямок приладу вул. Прибузька;
  • м. Миколаїв, просп. Богоявленський, 55/2, напрямок приладу вул. Виноградна.

Відновлюють роботу 6 комплексів:

  • м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9-Т, напрямок приладу вул. Пушкінська;
  • м. Миколаїв, просп. Героїв України, 20, напрямок приладу Київське шосе;
  • м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 13, напрямок приладу Одеське шосе;
  • м. Миколаїв, просп. Богоявленський, 125, напрямок приладу вул. Старокріпость;
  • м. Миколаїв, просп. Богоявленський, 140, напрямок приладу вул. 295-ї Стрілецької Дивізії;
  • на 294 км+260 автодороги М-05, напрямок приладу с. Мазурне.

Одеська область

Запускаються вперше 3 комплекси:

  • на 96 км+449 автодороги М-15, напрямок приладу с. Монаші;
  • на 120 км+354 автодороги М-15, напрямок приладу с. Михайлівка;
  • на 364 км+792 автодороги М-05, напрямок приладу м. Одеса.

Полтавська область

Запрацює вперше 1 комплекс:

  • м. Полтава, вул. Європейська, 108, напрямок приладу вул. Раїси Кириченко.

Відновлюють роботу 3 комплекси:

  • м. Полтава, вул. Решетилівська, 32;
  • м. Полтава, вул. Героїв-пожежних;
  • на 30 км+459 автодороги М-22, напрямок приладу м. Полтава.

Чернігівська область

Запрацюють уперше 5 комплексів:

  • м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 58, напрямок приладу вул. Музична;
  • м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 55, напрямок приладу просп. Перемоги;
  • м. Чернігів, просп. Миру, 192, напрямок приладу вул. Рятувальників;
  • м. Чернігів, вул. Жабинського, 2-Б (навпроти), напрямок приладу вул. Староделівська;
  • м. Чернігів, вул. Козацька, 22 (навпроти), напрямок приладу вул. Інструментальна.

Відновлює роботу 1 комплекс:

  • на 113 км+864 автодороги М-01, напрямок приладу м. Київ.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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