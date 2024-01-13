Скільки транспортних засобів зареєстровали в Україні (статистика, інфографіка) — Finance.ua

Скільки транспортних засобів зареєстровали в Україні (статистика, інфографіка) Сьогодні 20:00 — Технології&Авто

Скільки транспортних засобів зареєстровали в Україні (статистика, інфографіка)

За минулий рік в Україні сервісні центри МВС провели 2 124 280 реєстраційних операцій із транспортними засобами.

У 2023 році було вперше зареєстровано 411 311 транспортних засобів. Із них 138 256 нових. Решта 1 574 713 реєстраційних дій стосувались транспортних засобів які вже знаходились в Україні.

Наприкінці 2023 року у додатку Дія запустили послугу з перереєстрації транспортних засобів. Тобто, через мобільний застосунок громадяни можуть продавати та купувати легкові авто, мотоцикли та мопеди.

З початку запуску, з 20 грудня до 31 грудня 2023 року, через Дію продали 1 504 транспортних засобів. Ця послуга наразі доступна виключно для фізичних осіб.

Довідка Finance.ua:

У 2023 році порівняно з 2022 роком продаж нових легкових автомобілів збільшився на 60,6% до майже 61 тис. одиниць. Про це йдетьсяу повідомленні асоціації «Укравтопром». Серед нових легкових автомобілів у 2023 році найбільшим попитом користувалися машини марки Toyota — 10 197 зареєстрованих автомобілів.

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