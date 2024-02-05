Рейтинг найкращих авто у світі за 2024 рік — Finance.ua

Рейтинг найкращих авто у світі за 2024 рік Сьогодні 02:06 — Особисті фінанси

BYD Seal

Оголошено фіналістів конкурсу World Car of the Year («Всесвітній автомобіль року»). За перемогу поборються 10 моделей. Про це повідомляється на сайті премії.

Серед претендентів на звання авто року переважають кросовери — їх 7 із 10. У фінал вийшли як електромобілі та гібриди, так і бензинові моделі. Переможця назвуть у квітні.

Фіналісти конкурсу World Car of the Year:

BYD Seal;

Ford Bronco;

Hyundai Kona;

Hyundai Santa Fe;

Kia EV9;

Mazda CX-90;

Subaru Crosstrek;

Toyota Prius;

Volkswagen ID.7;

Volvo EX30.

Крім того, названо фіналістів в окремих категоріях конкурсу. За звання найкращого міського авто поборються Abarth 500e, BYD Dolphin, Lexus LBX, Suzuki Fronx і Volvo EX30.

У категорії преміальних авто у фінал вийшли BMW 5 Series, Lexus LM, а також Mercedes E-Class, CLE і EQE SUV. Серед спортивних моделей найкращими стали BMW M 2 і XM, Ferrari Purosangue, Hyundai Ioniq 5 N і Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid.

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У сегменті електрокарів фіналістами стали BMW i5, Kia EV9, Mercedes EQE SUV, Volkswagen ID.7 і Volvo EX30. А на нагороду за найкращий дизайн претендують Ferrari Purosangue, Ford Bronco, Toyota Prius, Volvo EX30 і Zeekr X.

Конкурс World Car of the Year проводять з 2005 року. Найкращі авто у світі визначає журі зі 100 автожурналістів, які представляють 24 країни світу. Минулого року переможцем став Hyundai Ioniq 6.

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