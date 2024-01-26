Українці у 2023 році витратили на нові легковики 105,5 млрд грн: які авто купували — Finance.ua

Українці у 2023 році витратили на нові легковики 105,5 млрд грн: які авто купували Сьогодні 21:02 — Особисті фінанси

Українці у 2023 році витратили на нові легковики 105,5 млрд грн: які авто купували

За підсумками 2023 року в Україні купили майже 61 тис. нових легковиків на суму — понад 105,5 мільярдів гривень.

Про це повідомляє Укравтопром.

При цьому, бізнес витратив на придбання нових авто — понад 34,3 млрд грн, а приватні особи — близько 71,2 млрд грн.

Які авто купували українці

Найбільше грошей з цієї суми було витрачено на придбання авто марки Toyota — 16,4 млрд грн. Найпопулярнішим автомобілем цієї марки став кросовер Toyota RAV-4. За рік було зареєстровано 2934 авто цієї моделі.

На другому місці BMW. На автомобілі «баварців» витратили 13,7 млрд грн. Лідером марки був BMW X5 (986 од.).

Реалізацію автомобілів Mercedes-Benz оцінено в 10,9 млрд грн. і це є третій результат. Її бестселером став Mercedes-Benz GLE (1061 од.).

Четверте місце у Volkswagen — 8,9 млрд грн. Хіт марки — VW ID.4 (2655 од.).

Замикає лідерську п’ятірку — Škoda — 5,7 млрд грн. Найбільшим попитом користувалась Škoda Kodiaq (1307 од.).

Нагадаємо, за підсумками 2023 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.

За даними Опендатабот, в Україну за весь 2023 рік ввезли рекордні 37 953 електрокари. Це у 4 рази більше, ніж у 2021 році, коли було імпортовано 8 996 електроавто.

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